З появою інтернету реклама стала куди доступніша. Проте для різних сфер бізнесу залучення аудиторії обходиться в різну суму, про що йдеться у дослідженні Інтернет Асоціації України.

Скільки витратили на рекламу

У 2020 році загальний обсяг інтернет-реклами в Україні склав 13,5 мільярда гривень. Найбільше грошей рекламодавці вкладали в:

цифрове in-stream-відео (це коли рекламне відео відтворюється під час перегляду інших відео на фейсбуці чи інших соцмережах) – частка 39%;

(це коли рекламне відео відтворюється під час перегляду інших відео на фейсбуці чи інших соцмережах) – частка 39%; банерну рекламу – 35%.

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Скільки коштує один клік

У 2020 році середня вартість кліка склала 4,83 гривні у порівнянні з 4,53 гривні у 2019 році.

Так, найвища вартість кліка склала 14,03 гривні в категорії "Закон і уряд".

А найнижча – 1,44 гривні в категорії "Новини і медіа".

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