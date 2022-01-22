Показник свідчить про зростання на 4% і є найкращим результатом за останні 5 років. Для порівняння, у 2020 році зростання становило 22 455 ФОПів або ж 1,2%.

Читайте також Як ФОП подати річну податкову декларацію за 2021 рік: покрокова інструкція

У яких галузях з'являється більше ФОПів

Найактивніше у 2021 році відкривали ФОПи представники IT-галузі. Їхня частка приросту серед усіх видів діяльності становить 53%. Галузь зросла на 44,5 тисячі ФОПів-програмістів (+26%), чим не може похизуватись жодна інша сфера діяльності.

На другому місці за приростом опинились бізнеси, що надають інформаційні послуги – зростання на 9 тисяч або 24%. Третю сходинку посіли кафе і ресторани – зростання ФОПів на 6 тисяч осіб або на 10%.

Кількість ФОПів, що займаються роздрібною торгівлею, зросла на 7 тисяч одиниць. Проте такий показник становить лише 1% від їхньої загальної кількості. Приріст підприємців показує, що нових бізнесів в Україні у 2021 році відкривалось більше, аніж закривалось.

Деякі ж ФОПи – навпаки, не зростали, а скорочували свою діяльність. Зокрема, серед найбільших груп, значно скоротилась кількість таких підприємців:

поштова і кур'єрська діяльність (-8,5%);

авіаційний транспорт (-8%);

радіо і телевізійне мовлення (-8%);

складська діяльність (-5%);

оптова торгівля (-2%).

Усі ці напрямки ФОПів стабільно демонструють зниження показників протягом двох останніх років.