Скандальні правки у закон про "Дія City" відхилили: IT-компанії отримають бажане

6 жовтня 2021 року в один із законопроєктів про "Дія City" запропонували внести правки. Вони передбачали обмеження співпраці IT-компаній з ФОПами та збільшення податкового навантаження.

В Асоціації IT Ukraine обурились нововведенням, які ставили під сумнів переваги проєкту. Однак міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй фейсбук-сторінці повідомив, що одіозні правки відхилили, а законопроєкт №5376 рекомендовано ухвалити у другому читанні та в цілому без суттєвих змін.

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У якому вигляді проєкт закону потрапить у парламент

За словами Федорова, в актуальному вигляді законопроєкт про податкові умови "Дія City" передбачає таке:

Компанії, які сплачують податок на виведений капітал (ПНВК), зможуть повноцінно співпрацювати з ФОПами до 2024 року . З 2024 року ця співпраця не може перевищувати 50% всіх витрат , а з 2025 року – 20% .

. З 2024 року ця співпраця не може перевищувати , а з 2025 року – . Податки для компаній-резидентів "Дія City" становитимуть: 5% ПДФО, 22% ЄСВ, 1,5% військового збору . Крім цього, підприємства зможуть обирати вид корпоративного стягнення державою – платити ПНВК (9%) чи податок на прибуток (18%) .

. Крім цього, підприємства зможуть обирати вид корпоративного стягнення державою – платити . Компанії отримають 0% податку на дохід фізичних осіб як дивіденди, які нараховані компанією-резидентом за умов їх виплати не частіше 1 разу на 2 роки , а також податкову пільгу (з ПДФО) на суму інвестицій в українські стартапи.

як дивіденди, які нараховані компанією-резидентом за умов їх виплати , а також податкову пільгу (з ПДФО) на суму інвестицій в українські стартапи. Резиденти "Дія City", які залишаться на моделі сплати податку на прибуток на загальних умовах, і в яких річний ліміт доходу становить не більше ніж 40 мільйонів гривень , матимуть можливість працювати з ФОПами без обмежень протягом всього часу дії спеціального режиму .

, матимуть можливість працювати з ФОПами без обмежень . Пільгове оподаткування на зарплати спеціалістів не обмежуватиметься за єдиним КВЕДом та буде поширюватись на всіх працівників компанії .

. Умови "Дія City" будуть зафіксовані на наступні 25 років.

Повний текст публікації Михайла Федорова:

Податковий законопроєкт про Дія Сity №5376 рекомендовано ухвалити у другому читанні та в цілому. Ще на крок ближче до однієї з найкращих податкових систем для IT. Дія City стане тим рушієм, що допоможе Україні посісти гідне місце серед світових лідерів цифрової економіки.

Правки, що ставили під сумнів переваги проєкту, відхилено. Вдячний Данило Гетманцев, Комітету та усім депутатам за підтримку законопроєкту, який створює сприятливі умови для більш якісного розвитку технологічного сектору. Нам вдалося зберегти ідеологію концепції спеціального режиму Дія City та ключові умови, що були напрацьовані та погоджені з IT-індустрією.

Наразі податковий законопроєкт передбачає: •Для компаній, які платять ПНВК, перехідний період щодо обмеження на роботу з ФОП буде таким: до 2024 жодних обмежень не передбачено. З 2024 витрати на платників єдиного податку не повинні перевищувати 50%, а з 2025 — 20%. •Рівень податкового навантаження на компанії-резиденти залишився незмінним: ПДФО — 5%, ЄСВ — 22% від мінімальної зарплати, військовий збір — 1,5%; можливість вибору корпоративного податку — ПнВК (9%) чи податок на прибуток (18%); •Компанії отримають 0% податок на дохід фізосіб як дивіденди, які нараховані компанією-резидентом за умови їх виплати не частіше 1 разу на 2 роки; податкова знижка (з ПДФО) на суму інвестицій в українські стартапи. •Резиденти Дія City, що залишаться на моделі сплати податку на прибуток на загальних підставах, та у яких річний ліміт доходу становить до 40 млн грн, матимуть можливість працювати з ФОП без обмежень на весь час дії спецрежиму.