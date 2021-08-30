Минулого тижня Alibaba оголосила про звільнення групи співробітників за те, що вони поділилися подробицями історії, яку опублікувала на закритому корпоративному форумі одна зі співробітниць компанії. В дописі працівниця компанії не лише звинуватила менеджера в згвалтуванні, а й детально розповіла про приниження, які їй довелось пережити при роботі із клієнтами.

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За інформацією ЗМІ, китайський гігант електронної комерції звільнив працівників за те, що вони виклали скріншоти повідомлення жінки у відкритий доступ, видаливши водяні знаки, на яких були вказані їх ідентифікатори. Ще три працівники компанії отримали дисциплінарні стягнення за недоречні, на думку керівництва Alibaba, коментарі на публічних форумах стосовно цієї справи.

Розпачливий крик жінки про допомогу викликав резонанс у Китаї

Розповідь співробітниці Alibaba Group стала вірусною у серпні 2021 року та перетворила одну із найвідоміших компаній Китаю у найгучніший символ зловживань, що вважаються поширеними у всіх китайських компаніях і технологічних фірмах.

На початку серпня співробітниця Alibaba з'явилася в центрі переповненого кафетерію в офісному приміщенні Alibaba Group, із листівками в одній руці та мегафоном в інший.

Менеджер з Alibaba зґвалтував співробітницю, але компанія не вжила ніяких заходів! Ніхто не бере на себе відповідальність!

– кричала у розпачі жінка, роздаючи листівки приголомшеним колегам, допоки охоронці насильно не вивели її.

Офіційна реакція Alibaba

Після медійного розголосу головний виконавчий директор Alibaba Group Деніел Чжан визнав, що розгляд цієї скарги став приниженням для його компанії. Зі слів Чжана, розповідь співробітниці про те, що її змусили випити зайвого і домагалися під час і після вечері з клієнтами, викликала загальне співчуття до її важкого становища, в тому числі й всередині компанії.

Деніел Чжан став наступником Джека Ма у компанії / Фото CRI

Очільники Alibaba звільнили менеджера, якого обвинуватили у зґвалтуванні та прийняли відставку двох керівників вищої ланки, після того, як ця справа викликала критичні для компанії дискусії про сексизм в корпоративних колах.

Також Alibaba публічно оголосила догану своєму керівнику відділу кадрів й відкрила гарячу лінію для скарг на сексуальні домагання. І повідомила про створення групи топменеджерів для вирішення потенційних суперечок у майбутньому.

Звільнення працівників замість розслідування

Звільнення згаданих вище 10 співробітників, у компанії мотивують порушенням з їх сторони суворої політики компанії, яка забороняє розкривати зміст повідомлень, що розміщені на внутрішніх корпоративних форумах співробітників. За даним ЗМІ, корпоративна платформа Alibaba налічує до 250 тисяч співробітників компанії.

Реакція правоохоронних органів Китаю

Китайська поліція вже провела перший арешт у цій справі. Затриманою стала колишня співробітниця супермаркету Jinan Hualian, яка була на вечері зі співробітницею Alibaba, коли остання була піддана сексуальному насильству. Менеджер Alibaba Group, якого звинуватили у зґвалтуванні затриманий поліцією за підозрою у "насильницькій непристойності" – звинувачення, яке у Китаї передбачає й сексуальне насильство.