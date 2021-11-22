Сімейний ресторан у Канаді збільшив прибутки на 460% протягом пандемії: як власникам це вдалося

Сімейна мережа невеликих ресторанів середземноморської ф'южн-кухні Tahinis протягом пандемії збільшила свої прибутки на 460%. Канадські власники вкладали виторг бізнесу у біткойн з серпня 2020 року.

Протягом останнього року продажі бізнесу перевищили 8 мільйонів доларів. Наразі мережі належить 8 ресторанів, а наступного року сім'я планує відкрити ще 20.

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Стратегія власників ресторанів

Співзасновник мережі Алі Хамам повідомив, що він з братом Омаром продовжували щомісяця інвестувати у криптовалюту навіть тоді, коли її вартість перевищувала 64 тисячі доларів.

Спершу власники хотіли таким чином просто уникнути інфляції, однак зараз стратегія виявилась у рази вигіднішою, ніж планувалось.

Вартість м'яса птиці підвищилась на 45%, яловичини – на 25%, імпортних товарів і спецій – на 65% тощо. Зростання ціни біткойна перевершує усі можливі показники інфляції, тож ми прийняли надзвичайно правильне рішення,

– коментує Алі Хамам.

До слова, Tahinis є першою у світі мережею ресторанів, котра інвестувала всі свої грошові резерви у криптовалюту. Власники зберігають обіговий капітал готівкою протягом кількох місяців, а чистий прибуток переказують у біткойни. Наразі мережа ресторанів співпрацює з десятками дрібних підприємств, яким допомагає застосовувати власну успішну стратегію трейдингу.