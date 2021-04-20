Німецька компанія Siemens співпрацюватиме з американським гігантом Google. Великі корпорації разом працюватимуть над створенням нових технологій штучного інтелекту.

Він, як зазначили у компаніях, допоможе покращувати продуктивність заводів. У такий спосіб виробництво буде автоматизоване.

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Google об'єднає свої хмарні обчислення, технології штучного інтелекту та машинне навчання з системами автоматизації виробництва Siemens. У такий спосіб виробництва проведуть цифрову трансформацію своєї діяльності.

Для чого це робитимуть

На думку представників Google і Siemens, виробнича галузь дуже потребує автоматизації.

Дані керують сучасними промисловими процесами, але багато виробників продовжують використовувати застаріле програмне забезпечення,

– пояснили у Google.

Також зауважили, що наразі доводиться використовувати кілька систем для аналізу інформації. Однак вони вимагають великих ресурсів і частого оновлення вручну, щоб бути точними.

Деякі виробники почали впроваджувати штучний інтелект на своїх виробництвах, але багато з цих проєктів – лише ізольовані "острівці" в цехах заводу. Водночас організувати все масштабніше – складно. Google і Siemens хочуть розв'язати цю проблему.

Що таке "комп'ютерний зір"

У проєкті працюватимуть над комп'ютерним зором. Він може візуально перевіряти продукти, щоб гарантувати якість.

Віцепрезидент Siemens Аксель Лоренц вважає, що досвіду Google та Siemens "змінить правила гри для виробників".

Наразі про жодні офіційні продукти ще не заговорили, однак над проєктом активно працюють.

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