Швейцарський страховик Zurich Insurance відмовився від використання логотипу Z

Швейцарська страхова компанія Zurich Insurance більше не використовуватиме логотип Z. Відповідне рішення пов'язане з військовим вторгненням Росії на територію України.

У компанії вирішили відмовитися від літери Z, щоб у людей не виникало хибних асоціацій буцімто вона підтримує російську агресію проти України.

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Від літери позбудуться, щоб не було асоціацій з Росією

Тож у Zurich Insurance зазначили, що більше не використовуватимуть літеру Z у своїх соціальних мережах. Мовиться про ті випадки, коли вона зображується окремо. Наприклад, на логотипах і головних фото. Тепер на їхніх офіційних сторінках у соціальних мережах замість літери Z красується слово Zurich.

Станом на 2021 рік Zurich Insurance – 112-та за величиною компанія у світі згідно зі списком Forbes Global 2000s. У 2011 році їй вдалося посісти 94 позиції у 100 найкращих брендах Interbrand. Зауважимо, що останнім часом їхнім логотипом була біла літера Z на синьому фоні. Сама ж компанія обслуговує клієнтів з понад 210 країн і територій.

Тим часом у Німеччині штрафуватимуть людей, які публічно використовують символ російських найманців, літеру "Z". Відповідне рішення ухвалили як на території Нижньої Саксонії, так і Баварії. На порушників очікують штрафи та навіть кримінальне покарання.

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