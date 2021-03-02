Шведському платіжному сервісу Klarna вдалося залучити 1 мільярд доларів інвестицій. Компанія стала найдорожчим стартапом Європи, отримавши оцінку у 31 мільярд доларів.

Вартість компанії збільшилася майже в 3 рази лише за пів року. Такий ріст неабияк здивував.

Цікаво Про IT, бізнес та маркетинг: підбірка цікавих телеграм-каналів для професійного розвитку

Ще у вересні компанія залучила 650 мільйона доларів. Тоді інвестори оцінили стартап в 10,6 мільярдів. Минуло лише пів року, а оцінна вартість компанії Klarna збільшилася майже втричі.

Як залучили мільйон

Гендиректор компанії Себастьян Сімятковскі розповів, що спочатку планували залучити 500 мільйонів доларів. Коли сума збільшилась вдвічі – усі були здивовані. Причиною такого зростання став високий попит з боку інвесторів.

Сімятковскі зазначив, що обсяг фінансування взагалі міг досягти 3 мільярдів доларів. Річ у тім, що Klarna випереджає своїх конкурентів – через це інвестори були змушені переоцінити компанію.

Зверніть увагу Прогноз на продаж iPhone знизили: скільки компанія зможе продати у 2021 році

Найдорожчий стартап Європи

Оцінка в 31 мільярд доларів повернула Klarna до статусу найдорожчого стартапу Європи. Компанія втратила його у січні – її випередив сервіс Checkout.com, у який інвестував фонд DST Global російського мільярдера Юрія Мільнера. Тоді сервіс оцінили у 15 мільярдів доларів.

Де Klarna витратить гроші

Частину грошей витратять на купівлю технологічних компаній. Приблизно 10 мільйонів доларів передадуть організаціям, які допомагають боротися зі зміною клімату.

Довідка. Klarna конкурує з PayPal і кредитними картами. Завдяки сервісу клієнти можуть оплачувати в розстрочку 4 безпроцентними платежами інтернет-покупки.