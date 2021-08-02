Шукаєте роботу: спочатку дайте собі відповіді на ці запитання

Аби досягти мети, наприклад, знайти роботу, потрібно конкретно знати, чого ви хочете. Інколи кандидати отримують багато пропозицій від роботодавців, але відхиляють їх, мовляв, потрібно довго добиратися на роботу, розраховував на вищу зарплату, не планую переїжджати тощо.

Якщо ви хочете прискорити процес пошуку нового місця роботи, потрібно усі свої побажання вказати у резюме та озвучити на співбесіді, а ще краще – перед цим відверто відповісти собі на наступні запитання.

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Чи важлива для вас локація компанії?

В якому районі міста хочете працювати? Скільки часу готові витрачати на щоденні поїздки на роботу і назад?

Якщо ви не готові понад дві години добиратися на роботу в інший район або передмістя, одразу відкидайте віддалені пропозиції, звузьте географію пошуків. Можливо, хочете працювати поряд з будинком, або підходять офіси у пішій доступності від метро чи іншого виду громадського транспорту?

Якщо чітко знатимете відповіді на ці запитання, звертатимете увагу лише на такі пропозиції та дарма не витрачатимете час.

Чи готові ви переїхати?

Подумайте над тим, чи готові переїхати у велике/маленьке місто, селище (хочете бути ближче/якнайдалі від цивілізації). Поміркуйте, чим доведеться пожертвувати заради роботи, порадьтеся з членами родини та зважте всі "за" та "проти". Врахуйте також, що переїхавши, може змінитися клімат, мова тощо.

Готовність до переїзду задля нової роботи – важливе запитання / Фото Unsplash

В якій компанії хочете працювати – великій чи малій?

Що ви оберете: працювати в маленькій компанії до 50 співробітників чи у великій, де працюють понад 200 осіб? Що вас приваблює в тій чи іншій компанії? Які бачите плюси чи мінуси?

Маленькі компанії – це, зазвичай, тихий, затишний офіс, дружна команда. Серед мінусів: інколи доводиться виконувати одразу кілька функцій, менше можливостей для кар’єрного росту.

У великій компанії більше можливостей та напрямів для зростання, хоча це залежить від компанії, звичайно.

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Які види діяльності вам подобаються?

З яким видом продуктів/послуг хочете працювати?

Потрібно визначитися зі сферою діяльності, а потім – з конкретною професією у сфері, і це дуже важливо. Наприклад, "Маркетинг – Реклама – PR", "Готелі – Ресторани – Кафе", "Продажі – Клієнт-менеджмент", "Туризм" тощо.

Роботодавці насторожено розглядають кандидатів, які у своїх резюме вказують, що готові працювати та бухгалтерами, і офіс-менеджерами, і перекладачами, і продавцями. Тож потрібно визначитися.

Чи готові ви їздити у відрядження?

Подумайте, чи влаштовують вас робочі поїздки? Якщо так, то на який термін ви готові їздити та як часто? Знову ж таки, потрібно зважити всі плюси та мінуси. Якщо не плануєте їздити у відрядження, одразу відкидатимете варіанти, вкажіть про це в резюме.

Одразу дайте собі відповідь щодо відряджень / Фото Unsplash

Яку зарплату хочете отримувати?

Чітко визначтеся з нижнім порогом зарплати, на яку можете погодитися. І, звичайно, потрібно знати скільки в ідеалі хочете заробляти. Не полінуйтеся провести невеличке дослідження, яке допоможе зрозуміти, скільки зараз в середньому коштують фахівці вашого рівня і скільки вам готовий платити працедавець.

Допоможуть у цьому аналітичні дані сайтів з працевлаштування, аналогічні вакансії компаній такого ж рівня, резюме пошукачів, які претендують на аналогічну посаду.

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Чи важливі для вас пільги та компенсації від компанії?

Все частіше претенденти на співбесіді ставлять питання: "Який соцпакет ви пропонуєте?".

Серед найпоширеніших пільг, які пропонують роботодавці:

спорт (оплата басейну, фітнес-клубу, спортзалу, тенісних кортів),

медичне страхування (зокрема, від COVID-19, послуги стоматолога),

навчання співробітників (тренінги, мовні курси),

телекомунікаційна підтримка (оплата мобільного зв’язку, доступ до інтернету),

компенсація витрат на харчування.

А що ви хотіли б отримувати? Можливо, це для вас не важливо і достатньо буде лише заробітної плати?

Чи плануєте ви навчатися та розвиватися?

Чи готові ви до навчання новому / Фото Unsplash

Наприклад, відвідувати курси підвищення кваліфікації в майбутньому. Чи готові відвідувати тренінги разом з іншими співробітниками? Якщо так, чи важливо, щоб компанія це організовувала власним коштом?

Головне – бути чесним перед собою

Насправді знайти роботу дуже просто, головне – бути чесним перед собою, дослухатися до себе та чітко знати відповіді на вищезазначені запитання.