Штучний інтелект створив найбільшу NFT-колекцію мистецтва для допомоги Україні

Повномасштабним вторгненням 24 лютого Росія атакувала не лише наші території, але й культуру. Митці, цифрові новатори, стартапи та низка міністерств об'єдналися задля збереження українського мистецтва і збору коштів на допомогу Україні.

Так виникла найбільша в історії NFT-колекція мистецтва Mint for Ukraine, створена штучним інтелектом. Проєкт є першою подібною колекцією невзаємозамінних токенів з мільйона екземплярів, покликаною увіковічнити українську культуру на блокчейні та зібрати кошти для підтримки та відновлення України.

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Що відомо про проєкт

Колекція створена художником-візіонером Філом Босуа та штучним інтелектом за підтримки чотирьох українських міністерств:

культури та інформаційної політики;

цифрової трансформації;

охорони здоров'я;

закордонних справ.

Ворог, поглинутий своєю історичною ненавистю до України, намагається знищити все: наше минуле, наше сьогодення, наше майбутнє. Ми повинні все це відстояти,

– прокоментував інціативу міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Крім того, проєкт підтримала Київська школа економіки, Polygon, Ukraine.ua, Artificial Intelligent Mind Collective та популярний український стартап Reface. Колекцію випустили ще 28 квітня, й ініціатива була запущена у партнерстві з найпопулярнішим у світі NFT-маркетплейсом OpenSea.

Засновники проєкту пояснюють, що кожен токен колекції має на меті розповісти історію надії українському народу та всьому світу.

Як виглядають NFT-токени з колекції / Фото Mint For Ukraine

Як це працює

Партнерство з OpenSea вперше спрямовує 100% усієї вартості перепродажу токенів з колекції на допомогу. Таким чином, кожен NFT стає перманентним засобом збору коштів для підтримки України.

Крім того, ця колекція NFT призначена не лише для криптоспільнот. Оскільки напад Росії на Україну впливає на всіх людей, Mint for Ukraine пропонує замінити картини безкоштовно, легко створивши гаманець і пожертвувавши кошти через вибрану валюту або криптовалюту.

Спеціально розроблений для проєкту вебсайт містить інструкцію для новачків криптопростору, опираючись на теми проєкту, з метою залучити всіх охочих допомогти Україні захистити та зберегти її культуру.

На що підуть зібрані кошти

До 10% пожертв з проєкту піде на підтримку української культури, зокрема митців та культурних закладів, а решта 90% – на гуманітарну допомогу Україні через перевірену мережу благодійних організацій.

Мовиться, зокрема, про постачання медичних аптечок, медичну та гуманітарну допомогу громадянам України, гранти для студентів, науковців та технічних спільнот, чия робота зазнала негативних наслідків вторгнення Росії.

До слова, надалі кошти будуть спрямовані на проєкти відновлення України. Станом на 18 квітня 2022 року, Київська школа економіки оцінила вартість пошкодженої інфраструктури нашої держави у 85 мільярдів доларів.

В уряді України разом з тим зазначають, що для відновлення країни знадобиться щонайменше 600 мільярдів доларів, зокрема на відбудову сотень шкіл, лікарень та тисяч зруйнованих Росією житлових будинків.

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