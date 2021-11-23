Разом з тим за повторне порушення протягом 1 року штраф складатиме від 2 550 до 4 250 гривень. Відповідний законопроєкт схвалив Кабмін на засіданні 17 листопада.

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Що зміниться

Досі існувала адміністративна відповідальність лише за ті випадки, коли підприємець несвоєчасно подав аудиторські звіти або не зробив цього взагалі. Тепер до аудиторської звітності додали ще й податкову.

Про яку звітність мовиться

Підприємці отримуватимуть нові штрафи за несвоєчасне подання або неподання такої звітності:

податкова декларація платника єдиного податку (для всіх груп);

декларація ФОП (на загальній системі оподаткування) про майновий стан і доходи;

податкова декларація з податку на прибуток підприємства;

податкова декларація з податку на додану вартість.

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Кого це стосується

Штрафи нараховуватимуть як підприємствам, установам, організаціям, так і ФОПам. Також до переліку потраплять самозайняті особи, які можуть наймати до чотирьох працівників і подають декларацію про майновий стан і доходи. Це, зокрема:

артисти;

художники;

архітектори;

аудитори;

приватні вчителі, лікарі, адвокати тощо.

У майбутньому самозайнятих каратимуть штрафом, якщо вони не повідомлятимуть податковій інформацію про розміри зарплат працівників та суму нарахованого їм Єдиного соціального внеску (ЄСВ) у встановленій формі.