Штам Омікрон загрожує відновленню економіки у всьому світі, – МВФ

Фахівці активно обговорюють відновлення світової економіки після пандемії. Однак новий штам коронавірусу Омікрон може уповільнити цей процес.

Таку ж загрозу може нести і штам Дельта. Про це сказала глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва.

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Проблема у тому, що штами дуже швидко поширюються.

Новий штам може підірвати впевненість. В цьому сенсі ми, ймовірно, побачимо певне зниження оцінки наших жовтневих прогнозів глобального зростання,

– зазначила Георгієва.

МВФ у своєму останньому прогнозі зазначав глобальне зростання на. Також говорили про

Георгієва додала, що відновлення економіки триває, попри всі перешкоди. Однак "дещо втрачає імпульс".

Штам Омікрон: головне

У ВООЗ попередили про міжнародний ризик через Омікрон.

Вперше про штам повідомили наприкінці листопада британські вчені. Перший випадок виявили за допомогою звичного ПЛР-тесту.

Україна вводить заборону на в'їзд низці іноземців через Омікрон.

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