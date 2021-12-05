Таку ж загрозу може нести і штам Дельта. Про це сказала глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва.
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Проблема у тому, що штами дуже швидко поширюються.
Новий штам може підірвати впевненість. В цьому сенсі ми, ймовірно, побачимо певне зниження оцінки наших жовтневих прогнозів глобального зростання,
– зазначила Георгієва.
Георгієва додала, що відновлення економіки триває, попри всі перешкоди. Однак "дещо втрачає імпульс".
Штам Омікрон: головне
- У ВООЗ попередили про міжнародний ризик через Омікрон.
- Вперше про штам повідомили наприкінці листопада британські вчені. Перший випадок виявили за допомогою звичного ПЛР-тесту.
- Україна вводить заборону на в'їзд низці іноземців через Омікрон.
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