Шпагат Ван Дамма та грішні ангели: 8 найкращих реклам, які не хочеться перемикати

Джерело:mc.today
Міжнародний фестиваль виробників реклами "Каннські леви" незабаром оголосить переможця. Які реклами стали переможцями в категорії "креативність" останніми роками, читайте далі.
У 2012 році перемогу отримала рекламна кампанія дезодоранту Axe. У рекламі Even Angels Will Fall ангели, яких зображали супермоделі, падають з неба в маленьке містечко. Вони блукають вулицями і знаходять молодого хлопця, який використовує спрей для тіла Axe. Їх так приваблює цей запах, що вони готові "згрішити" і розбити свої німби.
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Зі свого рекламного ролика Legendary Journey преміальний пивний бренд створив справжній документальний фільм, який показує, як нібито знімали рекламу. Цим хотіли показати, що Heineken – це преміальне і бажане пиво в усьому світі.Як дізнатися більше про свого клієнта, щоб зробити саме ту пропозицію, яка йому відгукнеться? Побудуйте портрет ідеального клієнта та розширте наявну базу контактів завдяки Віg Data-технологіям від Київстар Бізнес.
V / Line – регіональний залізничний оператор штату Вікторія в Австралії, який перевозить пасажирів на приміських та більш далеких маршрутах. У 2013 році австралійці почали менше їздити потягами. Тож завданням реклами було надихнути людей повернутися до потягів.
У рекламі родичі або друзі купують квитки людині, яку хочуть побачити, і створюють для неї різні послання, які викликають почуття провини.
Реклама виявилася досить успішною: V / Line збільшили продажі на 15%.
Компанія Volvo Trucks, яка виробляє вантажівки, запустила рекламну кампанію з шести роликів. Для їх зйомки проводили екстремальні тести технічних характеристик машин в реальних умовах:
Реклама стала вірусною, одразу набравши понад 100 мільйонів переглядів на ютубі.
Того року Volvo Trucks заробила 170 мільйонів доларів. А самі вантажівки стали купувати частіше на 46%.
Мережа супермаркетів створила рекламну кампанію John Lewis, відчувши падіння прибутків.
Креативщики компанії придумали персонажа Монті – пінгвіна, який шукає любов. У рекламному ролику хлопчик, найкращий друг Монті, втілює його мрії в реальність.
Цікаво, що найкраще на зворушливий ролик відреагували чоловіки. У той час як жінки більш нейтрально поставилися до цієї реклами.
Кампанію Van Gogh BnB створили, щоб пробудити інтерес людей до виставки "Спалень Ван Гога".
У рекламі відтворили кімнату художника в реальну величину так, що меблі в ній виглядали намальованими. Орендувати спальню Ван Гога досі можна через Airbnb.
Спальня Ван Гога / Фото Airbnb
У багатьох школах світу досі використовують дошку і крейду. Після того як учень або вчитель часто протирають дошку, крейдяний порошок зазвичай розмазувався по руках. Savlon вирішила змінити ставлення дітей до миття рук з допомогою крейдяних паличок, настояних на милі. Коли діти мили руки, крейдяний пил, який залишився на руках, пінився.
Реклама викликала бурхливі обговорення в соціальних мережах. На кожному майданчику цифри досягали мільйонних значень: 5,1 мільйона взаємодій в твітері і 4,3 мільйона у фейсбуці. І це всього за 4 дні.
Кампанія допомогла завести корисну звичку мити руки з милом більш ніж 150 тисячам дітей.
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Рекламну кампанію під назвою "Чорний супермаркет" створили для Carrefour, французької компанії роздрібної торгівлі. Carrefour протестував проти закону, який дозволяв продавати тільки 3% фермерських фруктів і овочів. 97% були незаконними, оскільки їх не зареєстрували в Офіційному каталозі ЄС. Реклама закликала позбутися гібридних і пестицидних продуктів на ринку на користь органіки.
У 2020 році фестиваль "Каннські леви" не проходив через пандемію коронавірусу.