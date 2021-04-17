Шпагат Ван Дамма та грішні ангели: 8 найкращих реклам, які не хочеться перемикати

Міжнародний фестиваль виробників реклами "Каннські леви" незабаром оголосить переможця. Які реклами стали переможцями в категорії "креативність" останніми роками, читайте далі.

Axe, 2012 рік

Про що реклама

У 2012 році перемогу отримала рекламна кампанія дезодоранту Axe. У рекламі Even Angels Will Fall ангели, яких зображали супермоделі, падають з неба в маленьке містечко. Вони блукають вулицями і знаходять молодого хлопця, який використовує спрей для тіла Axe. Їх так приваблює цей запах, що вони готові "згрішити" і розбити свої німби.

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Ефект реклами

Завдяки ролику Axe Excite перевищив свій прогнозований показник продажів на 7% і збільшив його на 4,76% у порівнянні з 2010 роком.

Кампанія Excite отримала рекордний рівень інвестицій.

Вартість бренду Axe виросла на 5,1%.

Heineken, 2013 рік

Про що реклама

Зі свого рекламного ролика Legendary Journey преміальний пивний бренд створив справжній документальний фільм, який показує, як нібито знімали рекламу. Цим хотіли показати, що Heineken – це преміальне і бажане пиво в усьому світі.

V / Line, 2014 рік

V / Line – регіональний залізничний оператор штату Вікторія в Австралії, який перевозить пасажирів на приміських та більш далеких маршрутах. У 2013 році австралійці почали менше їздити потягами. Тож завданням реклами було надихнути людей повернутися до потягів.

Про що реклама

У рекламі родичі або друзі купують квитки людині, яку хочуть побачити, і створюють для неї різні послання, які викликають почуття провини.

Ефект реклами

Реклама виявилася досить успішною: V / Line збільшили продажі на 15%.

Volvo Trucks, 2015 рік

Про що реклама

Компанія Volvo Trucks, яка виробляє вантажівки, запустила рекламну кампанію з шести роликів. Для їх зйомки проводили екстремальні тести технічних характеристик машин в реальних умовах:

У першому брав участь каскадер, який намагався пройти по натягнутому канату між двома рухомими вантажівками . Перейти з одного даху на іншу необхідно було до моменту заїзду вантажівок в тунель.

. Перейти з одного даху на іншу необхідно було до моменту заїзду вантажівок в тунель. У другому ролику всіх здивував президент компанії, який стояв на підвішеній в повітрі вантажівці .

. У третьому ролику звичайний механік Volvo під колесами вантажівки розповідав про всі переваги техніки.

розповідав про всі переваги техніки. У рекламній кампанії взяв участь і всесвітньо відомий актор Жан-Клод Ван Дамм, який сидів на шпагаті на двох вантажівках, що роз'їжджалися в різні сторони.

Ефект реклами

Реклама стала вірусною, одразу набравши понад 100 мільйонів переглядів на ютубі.

Того року Volvo Trucks заробила 170 мільйонів доларів. А самі вантажівки стали купувати частіше на 46%.

John Lewis, 2016 рік

Мережа супермаркетів створила рекламну кампанію John Lewis, відчувши падіння прибутків.

Про що реклама

Креативщики компанії придумали персонажа Монті – пінгвіна, який шукає любов. У рекламному ролику хлопчик, найкращий друг Монті, втілює його мрії в реальність.

Ефект реклами

У John Lewis було рекордне зростання продажів і інвестицій.

Протягом години після запуску кампанія стала №1 по всьому світу і набрала близько 568 мільйонів переглядів на всіх платформах і в соціальних мережах.

Реклама окупилася у вісім разів: компанія заробила 179 мільйонів фунтів стерлінгів за один тиждень.

Цікаво, що найкраще на зворушливий ролик відреагували чоловіки. У той час як жінки більш нейтрально поставилися до цієї реклами.

The Art Institute of Chicago, 2017 рік

Кампанію Van Gogh BnB створили, щоб пробудити інтерес людей до виставки "Спалень Ван Гога".

Про що реклама

У рекламі відтворили кімнату художника в реальну величину так, що меблі в ній виглядали намальованими. Орендувати спальню Ван Гога досі можна через Airbnb.

Ефект реклами

Уже в перший тиждень рекламна кампанія стала відома по всьому світу: її опублікували багато світових ЗМІ.

Онлайн-продаж квитків на виставку "Спальні Ван Гога" зріс на 250% і це був найвищий показник відвідуваності виставки за 15 років.

Кампанія зібрала понад 430 тисяч відвідувачів, що на 45% перевищило поставлені цілі.

Кімнату забронювали протягом п'яти хвилин після запуску реклами.



Спальня Ван Гога / Фото Airbnb

Savlon, 2018 рік

Про що реклама

У багатьох школах світу досі використовують дошку і крейду. Після того як учень або вчитель часто протирають дошку, крейдяний порошок зазвичай розмазувався по руках. Savlon вирішила змінити ставлення дітей до миття рук з допомогою крейдяних паличок, настояних на милі. Коли діти мили руки, крейдяний пил, який залишився на руках, пінився.

Ефект реклами

Реклама викликала бурхливі обговорення в соціальних мережах. На кожному майданчику цифри досягали мільйонних значень: 5,1 мільйона взаємодій в твітері і 4,3 мільйона у фейсбуці. І це всього за 4 дні.

Кампанія допомогла завести корисну звичку мити руки з милом більш ніж 150 тисячам дітей.

Цікаво Подружжя мільярдерів пообіцяло пожертвувати 5% своїх статків: за це їх жорстко розкритикували

Carrefour, 2019

Про що реклама

Рекламну кампанію під назвою "Чорний супермаркет" створили для Carrefour, французької компанії роздрібної торгівлі. Carrefour протестував проти закону, який дозволяв продавати тільки 3% фермерських фруктів і овочів. 97% були незаконними, оскільки їх не зареєстрували в Офіційному каталозі ЄС. Реклама закликала позбутися гібридних і пестицидних продуктів на ринку на користь органіки.

Ефект реклами

Реклама змінила уявлення про бренд, а ще посприяла прийняттю нового європейського закону.

Магазини мережі збільшили відвідуваність на 15%.

У 2020 році фестиваль "Каннські леви" не проходив через пандемію коронавірусу.