Підприємство "зберуть" у провінції Внутрішня Монголія, що на півночі Китаю. Це угода шотландської фірми Valentine International та китайської Mengtai Group, яку уклали ще у 2019 році, і вартість якої складає 3 мільйони фунтів стерлінгів.

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Навіщо китайцям шотландська віскікурня

Нове підприємство у Внутрішній Монголії стане першою китайською компанією, яка вироблятиме віскі згідно з міжнародними стандартами. Покупці готової віскікурні планують, що їх продукція стане "переможцем безлічі міжнародних нагород".

Обладнання з Шотландії має допомогти Китаю вийти на глобальний ринок продажу віскі / Фото Valentine International

До слова, "зібрати" готове підприємство у містечку Ордос планують уже до кінця цього року. Китайцям допомагатиме команда з 5 інженерів з Шотландії.

Шотландія є історичним центром створення віскі та має найкращих світових експертів у цій галузі. Також у нас є власні унікальні методи дистиляції цього відомого на увесь світ алкогольного напою, тож Mengtai Group не помилилась, звернувшись до професіоналів своєї справи,

– заявив голова компанії Valentine International Девід Валентайн.

Додамо, що це перша інвестиція Mengtai у виробництво віскі. До цього компанія вела бізнес у галузі видобування вугілля та виробництва електроенергії.

Керівники китайської та шотландської компаній підписали угоду про співпрацю ще 2 роки тому / Фото Valentine International