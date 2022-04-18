Шмигаль констатував поступове відновлення роботи бізнесу

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що виділили перші 200 мільйонів гривень для бізнесу, який наймає внутрішніх переселенців.

Згідно з інформацією, виплата у 6500 гривень буде для часткової компенсації зарплат. Вона розрахована на кожного працевлаштованого переселенця, аби стимулювати брати людей на роботу.

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"За останні тижні 25% малого та середнього бізнесу збільшили обсяг роботи. Крім того, бізнес покращив очікування по оборотах на 10 – 20%, якщо порівнювати з початком квітня", – зазначив Денис Шмигаль.

Втрати, які вже понесли підприємці, колосальні. Але зменшення податків, кредити під 0% та покращення логістичних маршрутів сприятимуть відновленню,

– повідомив Шмигаль.

Прем’єр-міністр України закликав українців підтримати наш вітчизняний бізнес – особливо малих та середніх підприємців. Так можна допомогти запустити та перезапустити економіку.

Крім того, за підтримки держави вже понад 400 підприємств перевезені в регіони, де немає активний бойових дій. А більше, ніж 200, – вже працюють.

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