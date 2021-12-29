Наступного року популярні стрімінгові платформи інвестують у нові фільми, серіали і телешоу загалом близько 115 мільярдів доларів. Величезні витрати заплановані на тлі побоювань, що у 2022 році буде складніше залучати нових клієнтів після стрімкого зростання, раніше спричиненого пандемією.

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Новий рік, новий контент, нові витрати

Більшість компаній прогнозують, що їхні стрімінгові сервіси у 2022 році стануть збитковими. З урахуванням прав на спортивні трансляції, сумарні витрати становитимуть близько 140 мільярдів доларів.

Шляху назад немає. Єдиний спосіб конкурувати – витрачати дедалі більше грошей на преміальний контент,

– зазначає аналітик компанії Moffett Nathanson Майкл Натансон.

За оцінками Morgan Stanley, інвестиції Disney у стрімінговий контент у 2022 році зростуть на 35 – 40%. Очікується, що витрати компанії на всі нові фільми та телешоу перетнуть позначку у 23 мільярди доларів.

Якщо врахувати права Disney на спортивні трансляції, витрати й поготів зростуть до 33 мільярдів доларів, що на 32% більше, ніж загальні витрати на контент у 2021, і на 65% більше, ніж у 2020 році.

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Netflix, своєю чергою, планує витратити на новий контент понад 17 мільярдів доларів наступного року. Сума є на 25% більшою, ніж у 2021, і на 57% більше, ніж у 2020 році. При цьому компанія хоче залишитись прибутковою.

Якщо Netflix вдасться досягнути поставлених цілей, це стане переломним етапом для компанії,

– вважає аналітик ринку ЗМІ компанії CFRA Туна Амобі.

До слова, експерти зазначають, що в останні місяці 2021 року перехід традиційних компаній від звичайного телебачення до стрімінгових трансляцій суттєво знизив потенційні показники прибутковості.

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