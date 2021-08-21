Щоб сприяла позитивним змінам: 7 правил конструктивної критики

Критика – це палка з двома кінцями. З одного боку вона призводить до стресу та розчарувань, а з іншого – допомагає рости та розвиватись.

Але останнього результату можна очікувати лише тоді, коли критика є конструктивною, а той, хто критикує, має хороші наміри. Ці 7 правил допоможуть вам справити приємне враження, розвинути хорошу репутацію, а також сприятимуть розвитку людей на шляху до їхнього успіху.

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Прямолінійність

Не потрібно замасковувати критику, роблячи якісь натяки, або ж висловлюватися у пасивно-агресивній формі. Так ви лише змусите співрозмовника почуватись розгубленим та приниженим.

Натомість висловіться прямо, пояснивши те, що ви насправді маєте на увазі.

Конкретика

Уникайте висловів на кшталт "Ти все робиш неправильно". Це неточне формування і воно майже завжди звучить як знецінення, тому погано сприймається.

Краще будьте якомога конкретнішими і вкажіть на те, що потрібно виправити чи покращити.

Увага на діях людини, а не на її особистості

Критикуючи особистість людини, ви змусите її почуватися погано. Така стратегія не допоможе вам надихнути свого співрозмовника на позитивні зміни. Відмовтеся від цього і зосередьтеся виключно на діях людини.



Конструктивна критика сприяє розвитку / Фото unsplash

Не кажіть комусь, що він помиляється

Сказати людині, що вона повністю неправа, означає створити супротив та зробити критику дискусійною. Замість того, щоб оголошувати дії співрозмовника неправильними, краще порадьте, яким чином їх можна покращити. Зрештою поняття правильного вирішення проблеми завжди є дуже суперечливим.

Знайдіть привід для похвали

Подавайте критику за "принципом бутерброда":

спочатку скажіть щось приємне;

потім висловіть критику;

і наостанок зробіть людині ще один комплімент, або скажіть щось позитивне.

Висловлюйте пропозиції, а не вимоги

Критика краще сприймається, якщо звучить як порада чи пропозиція. Не використовуйте фрази з прямою вимогою, такі як: "Ти міг би бути продуктивнішим, якби зробив це по іншому".

Ведіть діалог

Не критикуйте співрозмовника однобоко, краще запросіть на розмову. Вислухайте його, щоб зрозуміти, чому виникла проблема, та обговоріть з ним усі питання. Таким чином людина відчуватиме, що її думка та почуття важливі.

Як правильно реагувати на критику

Перш ніж реагувати на критику, визначіть, чи вона є конструктивною. Для цього пропустіть її через 3 фільтри:

Фільтр користі: чи ця критика несе у собі якусь користь для вас?

Фільтр турботи: чи критик таким чином дбає про ваші інтереси?

Фільтр важливості: чи зараз ця критика важлива та актуальна для вас?

Якщо хоча б один з цих пунктів отримає позитивну відповідь, можете бути впевненими, що вас критикують не безпідставно і вам варто дослухатися до слів свого критика. Натомість, якщо всі відповіді "ні", скоріше за все вона є неконструктивною.