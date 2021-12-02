Щоб швидко рости, потрібні найкращі таланти, – Влад Яценко про основні фактори успіху стартапів
Джерело:24 канал
Українець Влад Яценко є співзасновником британського фінтех-стартапу Revolut. Влітку 2021 року він потрапив до глобального рейтингу мільярдерів Forbes, де його статки оцінили у 1,1 мільярда доларів.
Нині Revolut оцінюють у 33 мільярди доларів, що робить компанію, засновану українцем, найбільшою приватною технологічною компанією в історії Великої Британії. В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу Влад Яценко розповів про плани Revolut та те, що насправді робить стартапи успішними. Повну версію читайте за посиланням.
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Що робить стартапи успішними
За словами Влада Яценка, є багато факторів, які можуть знищити стартап, тому більшість з них і зазнають невдачі. Щоб вижити, потрібно активно рости, а щоб рости – необхідна команда співробітників найвищого класу. Це мають бути талановиті, працьовиті і наполегливі люди, ті, які завжди здатні довести справу до кінця.
Якщо ви наймаєте посередніх людей, у вас буде посередня команда, і ви дрейфуєте,
– наголосив Влад Яценко.
Українець зазначив, що Revolut нині перебуває у пошуку найкращих талантів в Україні.
Нагадаємо, у травні 2021 року компанія запустила можливість грошових переказів в Україну, а у вересні зареєструвала тут юридичну особу. Директором українського представництва став сам Влад Яценко.
Чим займається компанія RevolutRevolut – фінтех-компанія, що пропонує послуги необанку. Заснована 2015 року, а штаб-квартира розташована у Лондоні. Займається обміном валют, платіжними картками, торгівлею акціями, криптовалютами тощо.
У липні 2021 року перейшла зі статусу єдинорога до ліги декакорнів, отримавши оцінку ринкової капіталізації у 33 мільярди доларів.