Нині Revolut оцінюють у 33 мільярди доларів, що робить компанію, засновану українцем, найбільшою приватною технологічною компанією в історії Великої Британії. В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу Влад Яценко розповів про плани Revolut та те, що насправді робить стартапи успішними. Повну версію читайте за посиланням.

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Що робить стартапи успішними

За словами Влада Яценка, є багато факторів, які можуть знищити стартап, тому більшість з них і зазнають невдачі. Щоб вижити, потрібно активно рости, а щоб рости – необхідна команда співробітників найвищого класу. Це мають бути талановиті, працьовиті і наполегливі люди, ті, які завжди здатні довести справу до кінця.

Якщо ви наймаєте посередніх людей, у вас буде посередня команда, і ви дрейфуєте,

– наголосив Влад Яценко.

Українець зазначив, що Revolut нині перебуває у пошуку найкращих талантів в Україні.

Нагадаємо, у травні 2021 року компанія запустила можливість грошових переказів в Україну, а у вересні зареєструвала тут юридичну особу. Директором українського представництва став сам Влад Яценко.