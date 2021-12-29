Компанія повідомила деяким інженерам, котрі працюють у відділах розробки програмного забезпечення, про бонуси, які видаватимуть у вигляді акцій. Вони будуть повністю передані співробітникам протягом 4 років, що забезпечить мотивацію продовжувати роботу в Apple.

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Apple дарує акції найкращим співробітникам

Компанія видала інженерам акції, як нагороду за їхні високі показники. Низка спеціалістів отримали бонуси вартістю 80, 100 або 120 тисяч доларів, а найзатребуваніші – активи на суму 180 тисяч доларів. Виплати не є частиною звичайного компенсаційного пакета Apple, що включає базову зарплату, фондові одиниці і фінансові нагороди.

Раніше компанія вже виплачувала додаткові фінансові нагороди співробітникам, однак розмір останніх виплат акціями є нетиповим для Apple. Їх отримали від 10 до 20% інженерів у різних відділах.

Додамо, що Apple нині є найдорожчою компанією світу і постійно конкурує з іншими корпораціями Кремнієвої долини. Проте саме Meta є найбільшою загрозою, що стосується кваліфікованих кадрів. За даними видання Bloomberg, за останні кілька місяців компанія Цукерберга переманила до себе близько 100 інженерів з Apple.

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