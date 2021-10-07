Основні причини, чому український бізнес йде в офшори

1. Схема паразитування ще з 1990-х

"Воно почалося ще у 1990-х від червоних директорів, які виводили, як і нинішні директори державних підприємств, гроші на власні офшорні компанії через посередників", – розповів експерт.

Зверніть увагу Персоналізований маркетинг: Київстар запрошує на безкоштовний вебінар

2. Валютне законодавство

"Тобто, бувши чесним бізнесменом, ти не міг спокійно інвестувати ці гроші за кордон, – наголошує Гліб. – Врешті-решт, заробила людина чесно гроші, хоче вона купити палац у Франції, – нехай купує. Але вона не могла купити, бо у 1990-х роках держава вирішила, що вся твоя валюта має контролюватися Національним банком".

3. Податки

"Потім з’явилися і податки, які сьогодні є важливою частиною", – зазначив економіст.

4. Побоювання щодо безпеки своєї власності

За словами знавця, це найважливіша четверта частина; її не змогла подолати ані влада Порошенка, ані влада Зеленського.

"Треба знищувати спочатку не офшори, а причини їх виникнення", – Гліб Вишлінський: дивіться відео онлайн

Цікаво Яке місто України – найкраще для ведення бізнесу: оновлений рейтинг Forbes

Нагадаємо, нещодавно до проєкту Pandora Papers долучилися журналісти з агенції "Слідство.Інфо", вони з’ясували таємниці бізнесу президента Зеленського, зокрема те, що офшорна мережа "кварталівців" могла отримувати від компаній Ігоря Коломойського мільйони через кіпрську філію "Приватбанку". Про це вони розказали у фільмі "ОФШОР 95".