Що їдять та п'ють багатії: цікаві факти про відомих мільярдерів

Те, що мільярдери мають гроші, аби платити за особистих кухарів, найкращі ресторани та найдорожчу їжу, не означає, що вони цим користуються. Безліч багатіїв, зокрема, відомі своїми жахливими харчовими звичками.

Хоча деякі з них піддаються світовим трендам здорового харчування, різноманітним дієтам та навіть стають веганами, дехто їсть тони шоколаду та не вживає їжі протягом цілого дня. Тому наслідувати успішних людей варто, звісно ж, далеко не у всьому.

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Розповідаємо про раціон найбагатших людей світу далі.

Ілон Маск

Керівник компаній Tesla та Space X не дотримується суворих дієт, хоча й обмежує у своєму раціоні солодощі. Вранці він зазвичай не снідає.

Обід також не є важливим прийомом їжі для Маска – що б йому не приніс хтось із працівників, він з'їдає все буквально за 5 хвилин, аби лише не відчувати голод. Багатій насолоджується стравами лише ввечері.

Ще у 2015 році Ілон Маск заявив, що його улюбленими є французька кухня та барбекю.

Ілон Маск надає перевагу вечері / Фото Getty Images

Джефф Безос

Засновник компанії Amazon та найбагатша людина світу Джефф Безос заявляє, що уникає ранкових зустрічей та не планує вранці жодної роботи, щоб мати час поснідати здорово та неквапливо, без жодної жирної чи важкої їжі.

Безос любить частувати друзів, і йому подобається середземноморська кухня. На одному із перших засідань компанії Amazon він замовив доволі дивний сніданок:

восьминіг;

варена картопля;

бекон;

яйце пашот;

йогурт зі смаком зеленого часнику.

Пізніше, на здивування працівників, Безос пояснив сніданок як бізнес-стратегію Amazon:

Наша компанія – це цей сніданок. Споживач дивиться на набір складників, і страва для нього дивна, незрозуміла – те, чого він не куштував раніше. Але він має захотіти її з'їсти,

– метафоризував тоді Джефф Безос.

Джефф Безос любить середземноморську кухню / Фото Getty Images

Білл Гейтс

Засновник Microsoft Білл Гейтс випиває близько чотирьох пляшок дієтичної коли щодня. На сніданок багатій любить їсти слойки з какао, а протягом дня часто пропускає прийом їжі та наїдається ввечері.

Жодна зустріч Гейтса з бізнес-партнерами не минає без чизбургерів. Він часто посилає своїх працівників придбати фаст-фуд у МакДональдзі.

Білл Гейтс полюбляє фаст-фуд / Фото Getty Images

Марк Цукерберг

Творець Facebook Марк Цукерберг не є вибагливим до їжі взагалі. Мільярдер з'їдає все, що доступно, адже, за його словами, "не любить витрачати час на дрібні рішення".

Однак без дивних примх не обійшлось – ще у 2011 році Цукерберг їв м'ясо винятково тих тварин, яких вполював самостійно. Принцип "їж те, що вбив" стосувався й таких тварин, як кози, свині, кури чи омари.

Марк Цукерберг не полишає ексцентричності навіть у їжі / Фото Getty Images

Річард Бренсон

Засновник Virgin Group Річард Бренсон заявляє, що випиває 20 чашок чаю щодня. Англійський сніданок для нього – це незамінна складова кожного ранку.

Окрім цього, після сну Бренсон любить з'їсти мюслі, фруктові салати, оселедець чи іншу подібну рибу. Обідати та вечеряти мільярдер любить у компанії друзів чи колег.

Річард Бренсон не уявляє життя без англійського сніданку / Фото Getty Images