Що їдять мільярдери: звички та вподобання найбагатших людей світу

Хоча життя багатіїв зовні виглядає дуже гламурним – приватні літаки, маєтки по всьому світу та вечері у мішленівських ресторанах, – у багатьох звичках вони нічим не відрізняються від звичайних людей. Це стосується, зокрема, й улюбленої їжі.

Наприклад, Воррен Баффет і Білл Гейтс надають перевагу фастфуду, а не вишуканій молекулярній кухні. Якою є улюблена їжа найбагатших людей світу – далі у матеріалі.

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Ілон Маск

Відомо, що нині найбагатша людина світу часто ділиться своїми вподобаннями у соціальних мережах, зокрема у Twitter та Reddit. Мультимільярдер не приховує, що полюбляє французьку кухню та барбекю, а його улюблений алкогольний напій – віскі. Найцікавіше те, що вранці Маск любить з'їсти доволі дивну закуску – хрусткі тости з корицею.

Що їсть Ілон Маск / Фото Getty Images

Джефф Безос

Коли у Джеффа Безоса вранці є достатньо часу, він любить снідати здоровою їжею. Однак мільярдер відомий своїми нетиповими поєднаннями – одного разу він замовив середземноморського восьминога з картоплею, беконом, йогуртом з зеленим часником та яйцем пашот.

Джефф Безос любить дивні поєднання / Фото Getty Images

Сара Блеклі

Улюбленим сніданком засновниці Spanx Сари Блеклі є смузі, до якого входять: заморожена чорниця, вишні, капуста, фініки, кориця, шпинат, кінза, м'ята, чіа та волоський горіх. Мільярдерка не приховує, що її чоловік не у захваті від здорового способу життя другої половинки, а улюблений смузі багатійки вважає "огидним".

Сара Блеклі з чоловіком мають різні вподобання щодо їжі / Фото Getty Images

Воррен Баффет

91-річний мільярдер не приховує, що обожнює нездорову їжу та фастфуд. Баффет надає перевагу хот-догам, гамбургерам, вишневій колі, а ресторани високої кухні відвідує дуже рідко.

Воррен Баффет обожнює фастфуд / Фото Getty Images

Білл Гейтс

Як і Баффет, засновник Microsoft не може встояти перед фастфудом. Його улюблена страва – гамбургер, і найближчі люди з оточення мільярдера заявляють, що він їсть їх щодня. Улюблений напій Гейтса – дієтична кола.

Улюблена страва Білла Гейтса – гамбургер / Фото Getty Images

Опра Вінфрі

Опра Вінфрі розповідає про свої улюблені закуски та продукти у щорічному списку "Улюблені речі Опри". У 2021 році мільярдерка назвала улюбленою їжею солодке хрустке печиво від крафтової пекарні Tonya Council з Північної Кароліни.

Опра Вінфрі обожнює печиво / Фото Getty Images

Марк Цукерберг

Засновник Facebook Марк Цукерберг відомий своїми неоднозначними звичками, та й самого мільярдера часто називають дивним. У 2011 році Цукерберг вживав у їжу лише м'ясо тих тварин, яких убив власноруч. Однак зараз, за словами працівників Meta, мільярдер є невибагливим до їжі, і з'їдає все, що йому приносять асистенти.

Наразі Цукерберг невибагливий до їжі / Фото Getty Images