Засновник Preply Дмитро Волошин дав ексклюзивне інтерв'ю Бізнес 24. Підприємець, зокрема, порівняв, чим українські розробники відрізняються від європейських.

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Відмінності між українськими та європейськими розробниками

Дмитро Волошин розповів, що в українських розробників є дуже сильний теоретичний і практичний бекграунд. Проте наші земляки, на думку стартапера, зазвичай мають кілька негативних якостей:

вони не дуже добре знають англійську мову;

значна частина українських розробників розвивались як професіонали у компаніях зі слабкою продуктивною культурою і не мали досвіду прямої роботи з клієнтами.

Засновник Preply додає, що у Кремнієвій долині дуже багато розробників є customer obsessed, тобто фактично прагнуть зробити життя користувачів кращим. На жаль, в Україні ця культура є менш розвиненою.

Ми точно бачимо в Україні багато таланту. Але є певні фактори, такі як рівень англійської і якісь культурні особливості, які кращі за кордоном,

– зазначає Волошин.

Попри те, що компанія Preply намагається розвивати локальний ринок IT, вона також шукає таланти за кордоном. Дмитро ділиться, що це може бути дорожче, втім для них дуже важливим є питання equity diversity inclusion – включення до робочого процесу різноманітних людей.

"Ми не дуже віримо в те, що можна мати всю команду в Україні і будувати найкращий міжнародний продукт. Ми віримо, що успіх українських компаній – це також ставати міжнародними", – переконаний Дмитро Волошин.

До слова, команда Preply йде до того, щоб її працівники могли репрезентувати користувачів платформи. Тобто, якщо більшість клієнтів сервісу живуть у США та Європі, то й більшість працівників повинні бути звідти, щоб розуміти культурний контекст.