Власники бізнесу повинні знати про це, перш ніж реагувати на протести клієнтів
Керівники бізнесу повинні бути готовими до ймовірних протестів проти їхніх компаній. Їм варто знати кілька факторів, перш ніж реагувати на будь-які заворушення. Зокрема, від сфери бізнесу та характеру протестів залежить, як поводитись у ситуації.
Джерело:Forbes
Є кілька основних правил, які допоможуть компанії не втрапити у ще більшу халепу. Про них читайте далі.
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Враховуйте реакцію клієнтів заздалегідь
Асоційований професор маркетингу в Університеті штату Міссісіпі Крістофер Ньюман зазначив, що клієнти компанії зазвичай думають лише про свою позицію в тій чи іншій спірній ситуації.
Компаніям варто враховувати реакцію клієнтів заздалегідь. На неї можна потенційно націлюватися в майбутньому під час свого зростання.
Якщо цього не робити – компанії можуть бути змушені піти на компроміс зі своїми основними цінностями або змінити свої стратегії, виходячи з дій споживачів, які не є і, швидше за все, не будуть їх клієнтами.
Треба зосередити увагу на тому, щоб цінності компанії були схожими на цінності своїх основних клієнтів – у такий спосіб реалізовувати свої стратегії,
– сказав Ньюман.
Перевіряйте на практиці
Співзасновник і генеральний директор компанії Cyabra Ден Брахми порадив керівникам компаній оцінювати ситуацію протесту. Треба визначити, хто саме бере участь в ньому.
Багато професіоналів часто не усвідомлюють, що боти або інші фейкові акаунти можуть грати роль, коли справа доходить до підтримки онлайн-критики та бойкоту брендів,
– сказав він.
Після цього варто розділити протест на:
- фейковий;
- справжній.
Такий розподіл дозволить керівнику краще сформулювати свою відповідь. Ба більше, ця відповідь повинна бути адресована безпосередньо до аудиторії компанії.
"Ваша відповідальність насамперед перед тими, хто залишався з вами протягом довгого часу", – пояснив Брахми.
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Коли є сенс відповісти
Директор рекламного агентства A. L. Roberts Digital Еббі Робертс запевнив, що сильні негативні емоції клієнтів вимагають настільки ж сильного відгуку керівництва.
Щоб це зробити, спочатку необхідно активно вислухати, а потім зробити реальні, видимі і відповідальні дії з боку бренду.
Це важливо для того, щоб почати шлях до вирішення ситуації і відновити втрачену довіру,
– сказала вона.
Хоча дослідження показали, що бойкоти не сильно впливають на продажу організації, вони можуть і часто роблять значний вплив на репутацію.
Засновник і президент Reputation Partners Нік Калм наголосив, що реакція організації на протести повинна бути дуже ретельно спланованою.
Перш ніж реагувати, варто:
- зрозуміти, як цей рух пов'язаний з діяльністю організації, основними цінностями і пропозицією бренду;
- чи було воно навмисним;
- хто або що його викликало.
У більшості випадків організації все ж варто відреагувати. Якщо мовчати – організатори протесту можуть ще більше "підігріти" свою кампанію. Вони використають ваше мовчання, як інструмент в бою, заявивши, що організація не піклується про погляди скривджених і не цінує їх.
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Дайте відповідь на 5 важливих питань
Генеральний директор The Fallston Group Роб Вайнхолд запевнив, що компанії повинні швидко, зрозуміло і лаконічно сформулювати свою позицію на усіх платформах, де тривають дискусії.
Агентство порекомендувало відповісти на питання для своїх зацікавлених сторін:
- Яка наша позиція?
- Чому ми вибрали цю позицію?
- Чого ми сподіваємося досягти, публічно формулюючи свою позицію як зараз, так і в майбутньому?
- Що ми просимо людей робити зараз?
- Що ми просимо людей робити в майбутньому?
"У більшості випадків правильне повідомлення в потрібний час на потрібній платформі і потрібної аудиторії для прийняття правильних рішень поверне корабель", – сказав Вайнхольд.
Ретельно вибирайте слова
Коментар керівництва компанії може бути різним:
- разовим вибаченням і обіцянкою зробити краще;
- роз'ясненням позиції організації, відсутності відносин з людиною або дією, що викликали суперечки.
За словами Калма, якщо бойкот торкнеться питання всередині компанії – одного коментаря буде мало.
"Однак якщо бойкот буде викликаний лише політичним питанням, організація повинна мудро підібрати слова та дуже обережно, інакше у відповідь ризикне відштовхнути приблизно половину країни", – підсумував підприємець.
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