Що українці планують купувати на Чорну п'ятницю

Дослідницька компанія Gradus Research провела опитування українців "Чорна п'ятниця 2021". Респондентів запитали, чи братимуть вони участь у святкових розпродажах і що планують купувати.

Цьогоріч здійснити бодай одну покупку на Чорну п'ятницю планують 30% опитаних – на 5% менше, ніж минулого року. Разом з тим лише 35% респондентів вірять, що ціни у цей день справді знижуються.

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Що купуватимуть українці

На Чорну п'ятницю українці планують придбати товари пріоритетно з таких категорій:

Одяг та взуття – 45% опитаних. Електроніка – 38%. Побутова техніка – 26%. Косметика та побутова хімія – 24%. Аксесуари для дому та декор – 23%. Їжа – 18%.

Додамо, що у 2020 році лідирувала категорія "Електроніка" – тоді 48% опитаних планували придбати собі комп'ютери, планшети, смартфони тощо.

Найімовірніше, за останні півтора року пандемії люди купили всі необхідні пристрої, зокрема, для дистанційної роботи. А ось з одягом ситуація інша – зараз вже з'явилась можливість частіше виходити з дому,

– коментує керівниця Gradus Research Євгенія Близнюк.

Цікаво, що у порівнянні з минулим роком, у 2021 ледь не вдвічі зросла кількість охочих придбати книги та канцелярію – з 6 до 11%.

Де купуватимуть

Згідно з опитуванням, 67% респондентів планують здійснювати покупки онлайн, а решта 33% – йтимуть до звичайних магазинів. В онлайні закупи робитимуть за допомогою:

Українських інтернет-магазинів – 80%. Китайських сайтів – 44%. Сайтів країн Європи – 20%. Онлайн-майданчиків США – 14%. Платформ азійських країн (окрім Китаю) – 7%.

Нагадаємо, що Чорну п'ятницю в Україні цьогоріч святкують 26 листопада.