Що таке франшиза простими словами і як вона працює: плюси та мінуси для підприємців

Майже щодня кожен із нас стикається з франшизами, відвідуючи кав'ярні, магазини продуктів та одягу: більшість з них відкриваються саме за цією бізнес-моделлю, адже це один із найпопулярніших напрямків у бізнесі. До того ж за її допомогою можна розширити майже будь-яку справу. Читайте нашу статтю, щоб дізнатися більше про франзишу, її види, плюси та мінуси.

Що таке франшиза

Франшиза – це бізнес-модель, у якій одна компанія надає фізичній особі або іншій компанії право вести ідентичний бізнес під своїм товарним знаком, за що передбачається відповідна винагорода. Франшизою називають предмет угоди (бізнес), а франчайзинг – це сама угода. Покупця франшизи називають франчайзі, а продавця – франчайзером.

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Така модель дозволяє відкрити власний бізнес з нуля під відомим брендом. Вона затребувана серед підприємців, тому що перевірена і дозволяє уникнути помилок, гарантує прибутковість бізнесу. Споживачі теж відчувають себе комфортніше, вибираючи знайомий бренд.

Що таке роялті та паушальний внесок у франшизі

Розмір первинних матеріальних вкладень у відкриття своєї справи за франшизою формується з урахуванням наступних показників: паушальний внесок, витрати на обладнання, товар, рекламу. Все це разом називається стартовими інвестиціями.

Стартові інвестиції у франшизі / Фото Pexels

Паушальний внесок – оплата за право на франшизу і все те, що в неї входить. Також його називають вступним внеском.

Крім того, франшиза може передбачати роялті – щомісячні обов'язкові платежі, плюс різні рекламні та маркетингові збори. Їх наявність та обгрунтування необхідно заздалегідь уточнити у франчайзера. Зазвичай, роялті в рази менші за паушальний внесок.

Які бувають франшизи

Слід зазначити, що не у всіх франшизах існують ці платежі. Все залежить від формату бізнес-моделі. Наприклад, у разі покупки франшизи взуттєвого магазину у виробника взуття можуть не передбачатись роялті та паушальний внесок. Замість них у франчайзі буде зобов'язання закупівлі певного обсягу взуття.

Виділяють 3 основні види франшизи:

Товарна

Франчайзі продає товари під тим товарним знаком, яким володіє виробник. По суті, це перепродаж, франчайзі не потрібно витрачатися на виробництво і рекламу (цим займається власник бренду). Ключові витрати стосуються лише оренди або купівлі торгового залу, найму персоналу. Франчайзер також часто допомагає з навчанням співробітників.

Виробнича

Всі витрати по виробництву товару лягають на плечі франчайзі. Його продукція повинна повністю відповідати стандартам власника бренду, який надає інформацію про виробничі технології та може порекомендувати постачальників сировини та обладнання.

У сфері послуг

Обсяги вкладень можуть сильно відрізнятися в залежності від типу бізнесу. Наприклад, якщо франшиза стосується програмного забезпечення або сфери нерухомості, то не будуть потрібні великі вкладення. Але, коли йдеться про будівництво фітнес-клубу за ліцензією, франчайзі доведеться серйозно вкластися в проєкт.

Скільки коштує франшиза

Розмір паушального внеску, зазвичай, формується на основі того, що саме пропонує франшиза. Наприклад, якщо це стандартний набір із невеликою інструкцією з відкриття бізнесу і право на користування брендом, тоді внесок буде невеликим.

Cкільки коштує франшиза / Фото Pexels

Але буває, що франшизи пропонують дійсно багато послуг. Так, головний офіс може виділити цілі відділи на роботу з партнером, проводиться повноцінне навчання, супроводжуються перші кроки й навіть спільно підписуються перші угоди. Тоді паушальний внесок розраховується на основі того, яку суму франчайзер витратив на включення свого нового партнера.

З роялті ситуація аналогічна. Сума розраховується, враховуючи витрачений на консультації час власника бізнесу і його співробітників, витрати на загальну рекламну компанію, періодичну поставку промо-матеріалів тощо.

Зазвичай, у договорі роялті та паушальний внесок вказуються як обов'язкові платежі, тому ухилитися від них не вдасться.

Найчастіше вартість маленької франшизи стартує від декількох тисяч доларів, але в середньому успішний бізнес можна почати, маючи близько 0,5-2 мільйони доларів. У суму входить первинна закупівля (для торгової франшизи) або поставка сировини (для виробничої) та інші послуги від франчайзера. Щомісячне роялті в середньому становить близько 6,5%.

Плюси та мінуси франшизи

Приємний момент: найбільші та відомі франшизи можна оформити у розтермінування. Наприклад, у McDonald's можна отримати таку пропозицію терміном на 7 років , а спочатку сплатити лише 25% від заявленої вартості франшизи.

Підприємець, який купує франшизу, може розраховувати на всіляку підтримку з боку франчайзера. Додатковими перевагами є:

Можливість працювати під відомим брендом. Не доведеться турбуватися про особливості відкриття, розвитку бізнесу. Велика частина вже зроблена.

Немає потреби в пошуку постачальників. Список необхідних людей буде надано франчайзером.

Не потрібно обдумувати, де знайти сировину та обладнання, як облаштувати торгову точку та інше. Всі правила вже прописані франчайзером.

Можливість у будь-який час отримати інформаційну підтримку. Франчайзер всерйоз зацікавлений, щоб справи у партнерів йшли добре, тому готовий надати будь-яку допомогу.

Мінімальні витрати на проведення реклами. Зазвичай, дизайн-макети або вивіски вже входять у франчайзинговий пакет, тому розробляти нічого не потрібно.

Низький рівень конкуренції. Компанія-організатор намагається зробити так, щоб на одній території працював лише 1 його партнер. Тоді не доведеться ділити між собою клієнтів і змагатися.

Відсутність необхідності в проведенні маркетингових досліджень. Цю інформацію можна отримати у франчайзера.

Швидкий старт і досягнення значних ​​результатів.

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Мінуси бізнесу за франшизою:

Жорсткий регламент співпраці. Незалежно від того, окупається бізнес чи ні, франчайзі зобов'язаний суворо дотримуватися правил і нормативів, які прописані в договорі.

Закритий список постачальників. Франчайзі зобов'язаний купувати товари лише у тих постачальників, перелік яких йому надав франчайзер. Навіть якщо ця продукція не відрізняється якістю і коштує в рази дорожче, ніж у конкурентів.

Умова про неконкуренцію. Якщо з'явилося рішення відкрити власну конкуруючу справу, то зробити це на тій же території забороняється правилами договору. Також забороняється співпрацювати з іншими франчайзерами, які реалізовують схожі товари або послуги.

Необхідні великі початкові інвестиції. Зазвичай, необхідна сума перевищує бюджет на самостійне відкриття бізнесу.

Розірвання договору в односторонньому порядку. Якщо франчайзер вирішить, що його партнер не дотримується умов угоди, то може вимагати припинити діяльність і подати в суд за незаконне використання бренду. Подібні ситуації рідкісні, але трапляються.

Ліквідація франчайзера або зміна керівництва. Від цього ніяк застрахуватися не можна.

Якщо ви надумали розпочати власну справу та вагаєтесь, чи купувати франшизу, то слід ретельно зважити всі переваги та недоліки такої бізнес-моделі, враховуючи особливість вашого бізнесу.