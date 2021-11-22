Про різке зростання інвестицій в EdTech і перспективи розвитку цієї галузі розповів засновник і CEO EdTech-стартапу Headway Антон Павловський. Чому IT-бізнесменам варто звернути увагу на цей напрямок – далі у матеріалі.

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Що таке EdTech

EdTech часто називають онлайн-освітою, однак ця галузь вже давно виходить за межі такого трактування. Вона включає усі цифрові інструменти, які допомагають у розвитку та навчанні. Сьогодні це онлайн-курси, освітні платформи та додатки для саморозвитку. Антон Павловський СЕО EdTech-стартапу Headway

Загалом ринок EdTech почав розвиватись наприкінці нульових. Тоді індустрія активно залучала венчурні інвестиції. У 2008 році відбувся перший мегараунд десятиліття, коли пекінська компанія Ambow Education Group отримала 103 мільйони доларів.

Протягом останніх 10 років венчурні інвестиції зросли у 32 рази. До 2015 року основна частка інвестицій припадала на США, а з 2015 – на Китай. Однак вже у 2021 році ситуація змінилась.

Вплив пандемії

Галузь EdTech динамічно розвивалась задовго до пандемії COVID-19, однак її поява глобально прискорила цей процес. За результатами третього кварталу 2021 року, інвестиції в індустрію вже перевищили позначку у 14 мільярдів доларів, коли у допандемійний 2018 рік показник складав лише 8,2 мільярда доларів.

В Headway ми також спостерігали інтенсивний ріст нових користувачів – з 200 тисяч щомісяця на початку 2020 року до 400 – 500 тисяч у 2021,

– зазначає Антон Павловський.

Додаток Headway / Фото Headway

Менш ніж за 3 роки компанія зібрала 90 людей у свою команду і зараз зростає щомісяця. Попит на цифрові інструменти для навчання все більше приваблює інвесторів.

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Перспективи розвитку галузі

Антон Павловський називає декілька причин, чому ринок EdTech розвиватиметься і після закінчення пандемії:

Зміни на ринку праці . Дедалі активніше з'являються нові професії, ніші та навіть цілі індустрії. Вони потребують нових навичок та постійного професійного розвитку. Згідно з даними Всесвітнього економічного форуму, протягом наступних 5 років зникнуть близько 85 мільйонів робочих місць – на зміну прийдуть роботи та технології. Разом з тим з'явиться 97 мільйонів нових ролей. EdTech надає інструменти, за допомогою яких можна навчатись чому завгодно, де завгодно і коли завгодно.

. Дедалі активніше з'являються нові професії, ніші та навіть цілі індустрії. Вони потребують нових навичок та постійного професійного розвитку. Згідно з даними Всесвітнього економічного форуму, протягом наступних 5 років зникнуть близько 85 мільйонів робочих місць – на зміну прийдуть роботи та технології. Разом з тим з'явиться 97 мільйонів нових ролей. EdTech надає інструменти, за допомогою яких можна навчатись чому завгодно, де завгодно і коли завгодно. Свідоме використання вільного часу . Активно розвивається "академізація відпочинку" – бажання людей проводити вільний час з користю. Зачасту вони надають перевагу вивченню чогось нового, а EdTech – зручна можливість діджиталізації навчальних продуктів.

. Активно розвивається "академізація відпочинку" – бажання людей проводити вільний час з користю. Зачасту вони надають перевагу вивченню чогось нового, а EdTech – зручна можливість діджиталізації навчальних продуктів. Розвиток Edutainment . Підхід, який поєднує навчання з ігровими елементами і змінює сприйняття освіти як такої. Гейміфікація освітніх продуктів – те, що допомагає краще засвоювати вивчений матеріал.

. Підхід, який поєднує навчання з ігровими елементами і змінює сприйняття освіти як такої. Гейміфікація освітніх продуктів – те, що допомагає краще засвоювати вивчений матеріал. Доступність навчальних матеріалів. Рік навчання в університеті може коштувати кілька тисяч доларів, а окремі корисні курси на навчальних онлайн-платформах від професорів тих же закладів освіти можна прослухати безкоштовно.

До слова, за темпами розвитку EdTech впевнено конкурує з медичними та фінансовими технологіями, і є одним з найперспективніших напрямків IT. За даними аналітичної платформи HlonlQ, з 2019 до 2025 року індустрія може зрости у 2,5 раза, а витрати на EdTech до того часу перевищать 400 мільярдів доларів.