Що робитиме Джефф Безос на "пенсії": плани найбагатшої людини світу

5 липня Джефф Безос, на 27-му річницю реєстрації Amazon, залишить пост генерального директора створеної ним імперії бізнесу. Після того як Енді Джессі перейме правління компанією, найбагатший бізнесмен світу напланував собі купу пригод на "пенсії".

Попри те, що Джефф Безос буде призначений головою ради директорів, він через два тижні планує відправитись у космос на зорельоті, що розробила та виготовила його компанія Blue Origin. Політ у космос із його братом, та 82-річною астронавткою Воллі Фанк, заплановано на 20 липня 2021 року.

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Ця космічна подорож стане публічною демонстрацією діяльності Джеффа Безоса за межами Amazon, адже йому вже не треба буде щоденно перейматись тиском з боку державних органів, який невпинно зростає, і потенційною активізацією професійних спілок співробітників Amazon.

Які ж плани на "пенсію" у найбагатшого мільярдера

Космічні подорожі

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Хоча британський мільярдер Річард Бренсон і обіцяє випередити Джеффа Безоса у космічних перегонах, проте американський мільярдер, вочевидь не буде ризикувати та поспішати у такому відповідальному кроці як політ у космос.

Крім космічних подорожей, Джефф Безос напланував собі й багато земних справ.

Мегамаєток

Нещодавно стало відомо, що він активно розширює свій мегамаєток у Беверлі-Гіллз. У лютому 2020 року Джефф Безос став новим власником маєтку Уорнер, за 165 мільйонів доларів, що стало найдорожчим продажем будинку в історії Каліфорнії. У травні цього року Джефф Безос придбав прилеглий до його розкішного маєтку будинок, збільшивши вартість до 175 мільйонів доларів.

Джефф Безос та Лорен Санчес / Фото Spread Pictures

Але із подружкою Лорен Санчес він і надалі "полює" за будинками в Лос-Анджелесі та оглядає особняки в районі його маєтку.

Суперяхта

Не слід забувати й про плани Джеффа Безоса стати власником найдорожчої у світі суперяхти. Американський мільярдер за попередніми розрахунками викладе за цю "іграшку" близько 500 мільйонів доларів.

Що відомо про суперяхту Безоса:

судно сягатиме 127 метрів завдовжки;

там буде кілька палуб, 3 величезні щогли;

крім цього – вертолітний майданчик.

та навіть ще одна яхта, менша за розмірами, для забезпечення підтримки мегасудна.

Колаборація із суперзірками кіно

27 червня відомий голлівудський актор Двейн Джонсон оприлюднив у інстаграм допис з американським мільярдером Джеффом Безосом. При цьому вони спільно проанонсували "грандіозну подію" у світі кіноіндустрії.

Двейн "Скеля" Джонсон у дописі написав про колаборацію Amazon Studios та його компанії Seven Bucks Production. Тому не виключено, нові проєкти найбагатшої людини світу можуть допомогти з'явитись на світ новим блокбастерам на кшталт "Хмарочосу" та "Джуманджі", до створення яких доклалась кіностудія Двейна Джонсона.

Благодійність та "Фонд Землі Безоса"

Попри польоти в космос, розваги у маєтку та на яхті, найбагатша людина світу Джефф Безос навряд чи перестане займатись благочинністю. Лише у травні цього року він виділив 10 мільярдів доларів в "Фонд Землі Безоса", щоб допомогти протистояти наслідкам зміни клімату. Також мільярдер, завдяки співпраці "Фонду Землі Безоса" та Всесвітнього фонду природи, активно докладається до збереження природи та досліджень задля відновлення природного середовища.

Першими реципієнтами фонду Джеффа Безоса стали 16 організацій, що працюють над інноваційними, амбітними та перспективними рішеннями для захисту Землі:

The Climate and Clean Energy Equity Fund,

ClimateWorks Foundation,

Dream Corps Green For All,

Eden Reforestation Projects,

Energy Foundation,

Environmental Defense Fund,

The Hive Fund for Climate and Gender Justice,

Natural Resources Defense Council,

The Nature Conservancy,

NDN Collective,

Rocky Mountain Institute,

Salk Institute for Biological Studies,

The Solutions Project,

Union of Concerned Scientists,

World Resources Institute

World Wildlife Fund.

Така "пенсія" – мрія кожного

Як бачимо, найбагатшій людині світу, після 27 років створення та управління Amazon, бізнесмену, який досяг вершини багатства, вочевидь не буде нудно на "пенсії". Тим паче він завжди може передумати та знову стати до "штурвалу" однієї з найбільших бізнес-імперій світу.