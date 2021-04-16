Що робити з даними, щоб вони заробляли бізнесу гроші
Українські компанії вбачають дедалі більшу користь від якісної бізнес-аналітики. Про світові тренди та можливості розвитку в цій сфері читайте на Бізнес 24.
Джерело:Kyivstar Business Hub
"Дані – це нова нафта". Переконані, останнім часом вам не раз траплялося це твердження. І справді, коректні, захищені дані – запорука безперебійної роботи всього, від дрібних підприємств до державних структур. Без даних не було б прогресу. Вони допомагають компаніям виходити на нові ринки та збільшувати прибутки. Показують, де слід оптимізувати бізнес-процес, а де скоротити витрати. Дані – повсюди, і виграє той, хто вміє їх застосовувати.
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Щосекунди кожна людина генерує 1,7 мегабайта даних. Щоб завантажити з інтернету інформацію, уже згенеровану людством на сьогодні, знадобиться понад 180 мільйонів років! Зі збільшенням обсягів даних змінюються й тренди. На думку відомого футуролога Бернарда Марра, 2021 року на Big Data та аналітику чекає велика трансформація. Науковець виділив такі 4 тренди:
- Даних стає так багато, що без штучного інтелекту (Artificial Intelligence) для їх обробки не обійтися. Він допомагає здійснювати глибший аналіз, робити точніші прогнози й досконаліше автоматизовувати бізнес-процеси.
- Самих графіків та карт для візуалізації даних уже недостатньо. Новими трендами стануть доповнена (Augmented Reality) та віртуальна реальність (Virtual Reality), а також обробка природної мови (Natural Language Processing). Технологія NLP уже сьогодні дає користувачам змогу робити запит і отримувати відповідь від комп’ютера людською мовою.
- Дані дедалі частіше зберігатимуться у хмарах – публічних та приватних. Трендом 2021 року стануть гібридні хмари, які поєднують у собі можливості першого виду хмар та безпеку другого.
- DataOps – нова технологія в аналітиці даних – і далі полегшуватиме шлях до успіху малому бізнесу та стартапам, відкриваючи їм доступ до нових можливостей без потреби в дорогій інфраструктурі.
Оператор мобільного зв'язку Київстар не перший рік використовує роботу з даними для підвищення власних бізнес-показників і допомагає працювати з ними своїм клієнтам. За цей час компанія здобула беззаперечну експертність у створенні й розвитку рішень на основі Big Data та поєднанні їх із можливостями хмарних інструментів. Зокрема – для аналітики даних у хмарах.
Утім, здобувати інформацію мало – її слід поширювати, переконані в Київстар Бізнес. Тож незабаром експерти оператора безкоштовно поділяться своїми знаннями з усіма охочими на вебінарі від Kyivstar Business Hub "Аналітика в хмарі: більше знаєш – більше заробляєш".
Долучившись до події, ви отримаєте відповіді на такі запитання:
- Яку роль у розвитку вашого бізнесу може відігравати аналітика даних?
- Як зробити аналітику якісною та структурованою?
- Які інструменти допомагають працювати з аналітикою максимально швидко, ефективно та з будь-якого пристрою?
- На що слід звернути увагу, щоб працювати з даними було зручно?
- Як краще зберігати дані та організувати роботу з ними?
- До чого тут Azure?
Вебінари "Аналітика в хмарі" / Фото Київстар
Зустрічі онлайн відбудуться 20 та 27 квітня:
- На першому вебінарі, у вівторок 20 квітня, ви дізнаєтесь про сучасні інструменти візуалізації даних та переваги застосування Power BI, порівняєте та проаналізуєте ринок. Можливості Microsoft Power BI буде продемонстровано на реальних прикладах.
- Другий вебінар, призначений на вівторок 27 квітня, розкриє потенціал сховищ даних – Data Warehouse (DWH). Спікери розкажуть, які проблеми свідчать про те, що час будувати консолідоване сховище даних, зосередяться на процесі побудови DWH та його компонентах. А також поділяться досвідом, як для роботи з даними використовувати можливості Azure.
Вебінари будуть корисні:
- керівникам компаній,
- керівникам IT-підрозділів,
- технічним, фінансовим та діджитал-директорам,
- розробникам DWH та BI.
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