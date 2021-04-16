Українські компанії вбачають дедалі більшу користь від якісної бізнес-аналітики. Про світові тренди та можливості розвитку в цій сфері читайте на Бізнес 24.

"Дані – це нова нафта". Переконані, останнім часом вам не раз траплялося це твердження. І справді, коректні, захищені дані – запорука безперебійної роботи всього, від дрібних підприємств до державних структур. Без даних не було б прогресу. Вони допомагають компаніям виходити на нові ринки та збільшувати прибутки. Показують, де слід оптимізувати бізнес-процес, а де скоротити витрати. Дані – повсюди, і виграє той, хто вміє їх застосовувати.

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Щосекунди кожна людина генерує 1,7 мегабайта даних. Щоб завантажити з інтернету інформацію, уже згенеровану людством на сьогодні, знадобиться понад 180 мільйонів років! Зі збільшенням обсягів даних змінюються й тренди. На думку відомого футуролога Бернарда Марра, 2021 року на Big Data та аналітику чекає велика трансформація. Науковець виділив такі 4 тренди:

Даних стає так багато, що без штучного інтелекту (Artificial Intelligence) для їх обробки не обійтися. Він допомагає здійснювати глибший аналіз, робити точніші прогнози й досконаліше автоматизовувати бізнес-процеси.

(Artificial Intelligence) для їх обробки не обійтися. Він допомагає здійснювати глибший аналіз, робити точніші прогнози й досконаліше автоматизовувати бізнес-процеси. Самих графіків та карт для візуалізації даних уже недостатньо. Новими трендами стануть доповнена (Augmented Reality) та віртуальна реальність (Virtual Reality), а також обробка природної мови (Natural Language Processing). Технологія NLP уже сьогодні дає користувачам змогу робити запит і отримувати відповідь від комп’ютера людською мовою.

(Augmented Reality) та (Virtual Reality), а також (Natural Language Processing). Технологія NLP уже сьогодні дає користувачам змогу робити запит і отримувати відповідь від комп’ютера людською мовою. Дані дедалі частіше зберігатимуться у хмарах – публічних та приватних. Трендом 2021 року стануть гібридні хмари , які поєднують у собі можливості першого виду хмар та безпеку другого.

, які поєднують у собі можливості першого виду хмар та безпеку другого. DataOps – нова технологія в аналітиці даних – і далі полегшуватиме шлях до успіху малому бізнесу та стартапам, відкриваючи їм доступ до нових можливостей без потреби в дорогій інфраструктурі.

Оператор мобільного зв'язку Київстар не перший рік використовує роботу з даними для підвищення власних бізнес-показників і допомагає працювати з ними своїм клієнтам. За цей час компанія здобула беззаперечну експертність у створенні й розвитку рішень на основі Big Data та поєднанні їх із можливостями хмарних інструментів. Зокрема – для аналітики даних у хмарах.

Утім, здобувати інформацію мало – її слід поширювати, переконані в Київстар Бізнес. Тож незабаром експерти оператора безкоштовно поділяться своїми знаннями з усіма охочими на вебінарі від Kyivstar Business Hub "Аналітика в хмарі: більше знаєш – більше заробляєш".

Долучившись до події, ви отримаєте відповіді на такі запитання:

Яку роль у розвитку вашого бізнесу може відігравати аналітика даних?

Як зробити аналітику якісною та структурованою?

Які інструменти допомагають працювати з аналітикою максимально швидко, ефективно та з будь-якого пристрою?

На що слід звернути увагу, щоб працювати з даними було зручно?

Як краще зберігати дані та організувати роботу з ними?

До чого тут Azure?



Вебінари "Аналітика в хмарі" / Фото Київстар

Зустрічі онлайн відбудуться 20 та 27 квітня:

На першому вебінарі, у вівторок 20 квітня, ви дізнаєтесь про сучасні інструменти візуалізації даних та переваги застосування Power BI, порівняєте та проаналізуєте ринок. Можливості Microsoft Power BI буде продемонстровано на реальних прикладах. Другий вебінар, призначений на вівторок 27 квітня, розкриє потенціал сховищ даних – Data Warehouse (DWH). Спікери розкажуть, які проблеми свідчать про те, що час будувати консолідоване сховище даних, зосередяться на процесі побудови DWH та його компонентах. А також поділяться досвідом, як для роботи з даними використовувати можливості Azure.

Детальна програма

Вебінари будуть корисні:

керівникам компаній,

керівникам IT-підрозділів,

технічним, фінансовим та діджитал-директорам,

розробникам DWH та BI.

Зареєструватися на безплатні вебінари, які відбудуться 20 та 27 квітня о 16.30, можна за посиланням. Зверніть увагу: ви матимете змогу поставити фахівцям актуальні для вас запитання. Тож підготуйте їх заздалегідь.

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