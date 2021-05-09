Якщо ви думаєте, що лише зірки спорту невпинно заробляють кошти рекламними роликами та власними брендами, то будете щиро здивовані тим, які рекламні інтеграції приносять прибутки відомим на весь світ акторам.

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Warburtons – британська хлібопекарська фірма із річним прибутком понад 800 мільйонів доларів рік за роком залучає до реклами власної продукції "крутих мачо" Голлівуду. Рекламні ролики булочок та багетів стали ледь не повноцінними короткометражками, в яких знялись:

Джордж Клуні

"Warburtons" : дивіться рекламне відео

Сільвестр Сталлоне

"Warburtons" : дивіться рекламне відео

Роберт Де Ніро

"Warburtons" : дивіться рекламне відео

Така активність на рекламному ринку Warburtons, не дає спокою іншій британській компанії Sky Broadband. Інтернет-провайдер, який у 2019 році отримав понад 3 мільярди доларів чистого прибутку вирішив залучити до реклами таких зірок, як

Семюель Джексон

"Sky Broadband" : дивіться рекламне відео

Аль Пачіно

"Sky Broadband" : дивіться рекламне відео

Ідріс Ельба

"Sky Broadband" : дивіться рекламне відео

Намагалась конкурувати із вищезазначеними рекламними роликами й Direct Line Insurance Group. Британська страхова компанія, із річним доходом в понад 4,50 мільярда доларів, тривалий час знімала рекламу із зіркою "Скажених псів" та "Кримінального чтива" Гарві Кейтелем.

"Direct Line" : дивіться рекламне відео

Проте під тиском конкурентів, які залучали все більше молодих та впізнаваних зірок, вирішили змінити стратегію і в нових роликах компанії з'явились відомі молодшому поколінню "зірки": трансформер Бамблбі та черепашка-ніндзя Донателло.

"Direct Line" : дивіться рекламне відео

Гідну відповідь британським компаніям дала міжнародна хмарна платформа для створення та розвитку інтернет-проєктів Wix.com. Компанія для власної реклами запросила одразу двох суперзірок – Джейсона Стейтема та Галь Гадот

"WIX" : дивіться рекламне відео

Особисто, найбільш відомий "перевізник" Голлівуду, подеколи знімається у таких рекламних роликах, що у це важко повірити

"LG5" : дивіться рекламне відео

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Джеф Бріджес

І якщо участь у рекламі третього найбільшого виробника пива у світі Heineken зірки "Залізної людини", "Трону", "Людини-павука" та "Кінгсман" Джефа Бріджеса є доволі очікуваною, бо він завжди був "крутим хлопцем".

"Heineken" : дивіться рекламне відео

Кім Кетрол

То побачити зірку культового серіалу "Секс і місто" у постільній сцені з ігровою приставкою Nintendo та рекламою консольної гри Super Mario 3D World, мало хто очікував.

"Super Mario 3D World" : дивіться рекламне відео

Кевін Бейкон

Зірка "П'ятниці 13-е" та "Люди Ікс: Перший клас" вже не перший рік активно рекламує найбільшого оператора мобільної мережі у Великобританії – компанію ЕЕ. Ролики із Кевіном Бейконом, що хизується підключеним до ЕЕ телефоном iPhone, відомі більшості британців.

"EE": дивіться рекламне відео

Джекі Чан

Китайський та американський кіноактор, режисер, продюсер, каскадер, ледь здобувши популярність, невпинно монетизував її у рекламі їжі, напоїв, мотоциклів, банківських послуг та навіть кондиціонерів.

Підбірка реклами із Джекі Чаном : дивіться рекламне відео

Жан-Клод Ван Дам

Якщо більшість українців ймовірно бачили рекламне відео із Жан-Клодом Ван Дамом, у якому він сідає на шпагат між двома вантажівками Volvo,

"Volvo": дивіться рекламне відео

Дольф Лундгрен

То рекламний ролик, непримиримого суперника Жан-Клода у кінофраншизі "Універсальний солдат", шведського актора з екскаваторами Volvo менш відомий публіці.

"Volvo": дивіться рекламне відео

Snoop Dogg

І на десерт, американський хіп-хоп співак, продюсер та актор. Попри статки, які оцінюють у понад 130 мільйонів доларів, Snoop Dogg не відмовляє собі у задоволенні заробити ще більше. Реклама Just Eat – онлайн-служби замовлення та доставлення їжі, яка працює в 13 країнах Європи, Азії, Океанії та Америки, із річним доходом у понад 1 мільярд доларів, стабільно поповнює статки репера.