Що поєднує курячий сандвіч Ch'King від Burger King та ЛГБТ-рух

Минулого четверга, 3 червня Burger King нарешті випустив давно анонсований курячий сендвіч Ch'King. Для просування нового потенційного хіта на ринку швидкого харчування компанія вдалась до несподіваного кроку.

Попри попередні анти-ЛГБТ заяви генерального директора Chick-fil-A – американської мережі ресторанів швидкого харчування, що спеціалізується на курячих сандвічах – компанія Burger King, оголосила, що збирається пожертвувати 40 центів на підтримку відомої у США ЛГБТ-організації.

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Цю інформацію Burger King поширили у твіттері вказавши, що впродовж місяця бренд швидкоїжі робитиме пожертвування на користь Human Rights Campaign з кожного купленого сендвіча Ch'King. Наголосивши, що ця пропозиція буде доступна "навіть у неділю", натякаючи на онлайн замовлення, позаяк магазини Chick-fil-A закриті у цей день.

Це співтовариство, яке ми дуже любимо і з гордістю підтримуємо впродовж багатьох років, тому ми не могли упустити можливість вжити заходів і допомогти пролити світло на важливу тему,

– відповів представник Burger King в електронному листі виданню USA Today.

Що відомо про Human Rights Campaign Одна з найбільших ЛГБТ-організацій США, що ставить собі за мету захист прав лесбіянок, гомосексуалістів, бісексуалів і трансгендерів. Організація "бачить майбутнє Америки як вільної та демократичної країни, де всім людям, які відчувають свою приналежність до ЛГБТ, гарантовані рівні права та повагу, і де ці люди можуть бути відкритими у своєму самовираженні, вільними та відчувати себе в безпеці й вдома, і на роботі, і в суспільстві".

При цьому керівництво Burger King уточнило, що пожертвує 40 центів з кожного проданого сандвічу з куркою Ch'King, проте максимальна сума пожертвування на користь ЛГБТ-руху не перевищить 250 000 доларів.

Новий сандвіч Burger King очікувало багато прихильників швидкоїжі / Фото Burger King

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Такий крок Burger King, швидше за все, викликаний репутацією генерального директора Chick-fil-A Дена Кеті, який відкрито підтримує анти-ЛГБТК ідеї, та неодноразово робив різкі критичні заяви щодо одностатевих шлюбів.