У що Pfizer інвестує мільярди, очікуючи завершення пандемії COVID-19

Американська фармацевтична компанія Pfizer залишається лідером у світі за кількістю проданих вакцин проти COVID-19 власної розробки. Зараз компанія демонструє серйозні наміри очолити світовий ринок препаратів проти онкологічних захворювань.

З цією метою Pfizer вирішили придбати всі акції компанії Trillium Therapeutics, що займається розробкою та виробництвом імунних препаратів проти різних видів ракових захворювань.

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Pfizer фактично придбає Trillium Therapeutics за 2,26 мільярда доларів, оскільки до цього американський фармацевтичний гігант вже володів певною часткою акцій виробника онкологічних препаратів.

У вересні минулого року компанія Pfizer в рамках своєї ініціативи Breakthrough Growth Initiative інвестувала 25 мільйонів доларів в компанію Trillium. В результаті чого Джефф Сеттлман, старший віцепрезидент групи онкологічних досліджень і розробок Pfizer, був призначений членом науково-консультативної ради Trillium.

Придбання компанії Trillium зумовлене нашим значним досвідом лідерства в області онкології, для збільшення переліку гематологічних препаратів. Оскільки ми прагнемо покращити результати лікування людей, які страждають на рак крові, по всьому світу.

– заявив Енді Шмельц, президент і генеральний директор Pfizer Oncology.

За даними Pfizer, рак крові становить 6% від всіх онкологічних, що діагностуються у світі. Торік більш ніж у 1 мільйона осіб у світі було діагностовано одну з форм раку крові, і понад 700 тисяч осіб померли від цього захворювання.

Pfizer планує створити нові ліки проти раку крові / Фото Unsplash

Онкологічний бізнес Pfizer стрімко зростає

Придбання Trillium стало черговим кроком Pfizer щодо посилення власних позицій на ринку виробників препаратів проти онкологічних захворювань У липні 2021 року Pfizer уклала угоду із компанією Arvinas Inc. з розробки та комерціалізації препарату для лікування раку молочної залози ARV-471.

Pfizer узгодила виплату Arvinas 650 мільйонів доларів авансом, а також 1,4 мільярда доларів в якості потенційних поетапних виплат, водночас інвестувавши в акції Arvinas 350 мільйонів доларів.

Pfizer на ринку онкологічних препаратів На сьогодні онкологічний портфель Pfizer включає 24 схвалених препарати, які принесли компанії близько 10,9 мільярда доларів доходу минулого року, що на 21% більше, ніж у 2019 році. У першій половині 2021 року глобальні доходи Pfizer від бізнесу у сфері онкологічних препаратів склали 6 мільярдів доларів, що на 16% більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Pfizer диверсифікує бізнес, розуміючи що пандемія COVID-19 врешті закінчиться

Pfizer зараз генерує величезні обсяги прибутку, і їй необхідно розмістити ці кошти для підтримки власного зростання після того, як пандемію COVID-19 буде подолано,

– твердить фінансовий аналітик Ронні Гал.

Попри те, що нове придбання Pfizer має бути схвалено акціонерами виробника онкологічних препаратів, стрімка динаміка зростання акцій Trillium навряд чи залишить їм вагомі аргументи проти угоди з Pfizer.

Різке зростання акцій Trillium / Інфографіка Yahoo!finance

Адже лише за три дні з 20 серпня 2021 року, після повідомлення про потенційне поглинання компанією Pfizer, акції Trillium зросли втричі з 6,09 до 17,61 долара за штуку.