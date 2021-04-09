Зараз Ілон Маск проводить мало співбесід. Але у перші роки SpaceX генеральний директор особисто провів співбесіду у першої тисячі працівників.

Серед кандидатів, з якими Ілон Маск проводив співбесіди, були як інженери, так і прибиральники. І всім він задавав свою улюблену загадку. Про це йдеться в біографічній книзі "Ілон Маск. Tesla, SpaceX і шлях у фантастичне майбутнє", яку написав Ешлі Венс.

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Загадка Маска

"Ти перебуваєш у певній точці на Землі. І от ти йдеш милю на південь, потім милю на захід, милю на північ, і зрештою повертаєшся у вихідну точку. То де ж ти є? Що це за точка на Землі?"

Підійти до розв'язки можна творчо і відповідей буде кілька. Проте загалом виділяють 2 правильні відповіді.



У загадці Маска потрібно обрати точку на Землі / Фото Unsplash

Правильні відповіді

Перша правильна відповідь – це Північний полюс. Якщо ви почнете з Північного полюса і пройдете одну милю на південь, потім одну милю на захід і, нарешті, одну милю на північ, ви пройдете по трикутнику та опинитесь знову на Північному полюсі.

Перша відповідь на загадку від Ілона Маска / Колаж 24 каналу

Цікаво, що більшість інженерів одразу називають цю відповідь. Після цього Ілон Маск запитує, де ще на Землі є така точка.

Друга відповідь на головоломку – біля Південного полюса, на одну милю на північ від паралелі, довжина якої дорівнює одній милі. Якщо з тієї точки ви пройдете милю на південь, то опинитеся саме на цій паралелі, потім повернете на захід і обійдете паралель по колу (її довжина ж – миля), після чого підете назад на північ і опинитеся у початковій точці.

До другої відповіді додумуються значно менше кандидатів на посаду в компанії Маска.

Для чого ця загадка

Насправді для Ілона Маска не так важлива правильна відповідь, як хід думок: як кандидати опрацьовують отриману інформацію та як підходять до розв'язання проблеми.

З огляду на місію SpaceX – відправити людей на Марс, працівники повинні вміти міркувати та знаходити нові рішення. Для цього мільярдер задає ще таке питання:

"З якими найскладнішими проблемами ви стикалися і як їх вирішували?"

Таким чином Ілон Маск хоче зрозуміти чи кандидат може справлятися із проблемами чи у минулому він просто був частиною команди, яка це робила, а сам нездатен.

Люди, які справді розв'язали проблему, точно знають, як вони її розв'язали. Вони знають дрібні деталі,

– пояснив Маск.

Чи знають американці відповідь на загадку

Американське видання CNBC запитало людей на вулиці Манхеттена, чи знають вони відповідь на загадку. Серед респондентів були люди різного віку, погодження та професій, зокрема бухгалтери, медсестри, студенти, актори та бармени. Лише одна людина дала правильну відповідь.