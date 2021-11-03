Що читає Ілон Маск: мільярдер поділився враженнями від книги
3 листопада 2021 , 16:12Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Засновник Space X та Tesla Ілон Маск заявив, що майже дочитав книгу Ернста Юнгера "В сталевих грозах". Столітній автобіографічний роман німецького письменника вразив найбагатшу людину сучасності.
У книзі Ернст Юнгер описує події Першої світової війни у форматі щоденника, де передає власні переживання протягом своєї служби в німецькій армії. Ілон Маск описав роман як "напружений".
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Враження Ілона Маска від книги
Засновник Space X та Tesla поділився враженнями від прочитаного роману у твітері. Мільярдер написав:
Майже закінчив читати книгу Юнгера "У сталевих грозах". Напружено. Чудова книга.
Що відомо про книгу "В сталевих грозах""В сталевих грозах" – це автобіографічний роман Ернста Юнгера, який описує службу в німецькій армії у часи Першої світової війни. Книга вперше була опублікована у 1920 році власним коштом автора, а згодом стала бестселером. Українською мовою роман видано у 2015 році.
Джерело: Wikipedia
Книга Ернста Юнгера "В сталевих грозах" / Фото Wikipedia