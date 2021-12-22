Винятками стануть нещеплені, які підтвердять медичні протипоказання або релігійні переконання стосовно вакцинації. У таких випадках працівники будуть змушені надіслати відповідний запит керівництву до 15 березня.

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Неоплачувані відпустки для невакцинованих

Усі працівники Intel, які не підтвердять медичні протипоказання або релігійні переконання, що дозволяють відмовитись від щеплення, підуть у неоплачувані відпустки з 4 квітня. При цьому мінімальний термін відсторонення від роботи становитиме 3 місяці.

Зазначається, що крайня дата початку проходження повного курсу вакцинації співробітниками встановлена керівництвом Intel на 4 січня 2022 року. Нагадаємо, що раніше про подібну стратегію заявила компанія Google. Проте, на відміну від неї, Intel не планує повністю звільняти невакцинованих співробітників.

Про стратегію компанії щодо невакцинованих співробітників повідомила кадрова директорка Intel Крісті Памбіанчі. В електронному листі, надісланому працівникам, компанія посилається на указ уряду США. Він зобов'язує підприємства зі штатами у понад 100 працівників повністю вакцинувати команди.

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