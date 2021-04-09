Друга компанія у США може коштувати 2 трильйони доларів: хто повторить рекорд Apple

Компанія Microsoft рухається в напрямку 2 трильйонів доларів ринкової капіталізації. Це буде лише друга американська компанія після Apple, яка перетне цей поріг.

Ціна акцій Microsoft 8 квітня піднялася на 1%, збільшивши ринкову капіталізацію до рекордно високого рівня – 1,9 трильйона доларів. Якщо акції виростуть ще на 5%, Microsoft приєднається до Apple і стане учасником ексклюзивного клубу на 2 трильйони доларів.

Важливо Корпоративний податок в Україні – нижчий, ніж в Європі та світі: інфографіка

Як зростає компанія Microsoft

Цього року її акції зросли приблизно на 17%.

У 2020 році, коли відбувся бум на фондових ринках, акції компанії стрибнули на 60% .

. А з моменту, як Сатья Наделла замінив Стіва Балмера на посаді генерального директора компанії у 2014 році, акції зросли в 5 разів.

Найдорожчі компанії США

Незважаючи на нещодавні здобутки, Microsoft поки що не претендує на роль найбагатшої компанії США.

На першому місці Apple , ринкова капіталізація якої складає 2,2 трильйона доларів. А в січні вона ненадовго перевищила 2,4 трильйона доларів.

, ринкова капіталізація якої складає 2,2 трильйона доларів. А в січні вона ненадовго перевищила 2,4 трильйона доларів. Відповідно на другому місці компанія Microsoft .

. Amazon і Alphabet, які можуть похвалитися ринковими капіталами близько 1,7 трильйона і 1,5 трильйона доларів відповідно, також претендують у майбутньому приєднатися до клубу.

Цікаво, що найдорожчою компаніє світу є Saudi Aramco – нафтова компанія Саудівської Аравії. Її ринкова капіталізація сягає 7,12 трильйона доларів, за даними Finance!Yahoo.

Microsoft, заснована Біллом Гейтсом та Полом Алленом у 1975 році, стала однією з найпотужніших компаній у світі. Серед ключових продуктів – операційна система Windows, набір програм Office, служба хмарних обчислень Azure, планшети Surface та ігрові консолі Xbox. Також компанія купувала інші сервіси та компанії, зокрема Skype, Minecraft Mojang та LinkedIn.