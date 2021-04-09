Друга компанія у США може коштувати 2 трильйони доларів: хто повторить рекорд Apple
Компанія Microsoft рухається в напрямку 2 трильйонів доларів ринкової капіталізації. Це буде лише друга американська компанія після Apple, яка перетне цей поріг.
Джерело:Business Insider
Ціна акцій Microsoft 8 квітня піднялася на 1%, збільшивши ринкову капіталізацію до рекордно високого рівня – 1,9 трильйона доларів. Якщо акції виростуть ще на 5%, Microsoft приєднається до Apple і стане учасником ексклюзивного клубу на 2 трильйони доларів.
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Як зростає компанія Microsoft
- Цього року її акції зросли приблизно на 17%.
- У 2020 році, коли відбувся бум на фондових ринках, акції компанії стрибнули на 60%.
- А з моменту, як Сатья Наделла замінив Стіва Балмера на посаді генерального директора компанії у 2014 році, акції зросли в 5 разів.
Найдорожчі компанії США
Незважаючи на нещодавні здобутки, Microsoft поки що не претендує на роль найбагатшої компанії США.
- На першому місці Apple, ринкова капіталізація якої складає 2,2 трильйона доларів. А в січні вона ненадовго перевищила 2,4 трильйона доларів.
- Відповідно на другому місці компанія Microsoft.
- Amazon і Alphabet, які можуть похвалитися ринковими капіталами близько 1,7 трильйона і 1,5 трильйона доларів відповідно, також претендують у майбутньому приєднатися до клубу.
Цікаво, що найдорожчою компаніє світу є Saudi Aramco – нафтова компанія Саудівської Аравії. Її ринкова капіталізація сягає 7,12 трильйона доларів, за даними Finance!Yahoo.
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