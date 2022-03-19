В Baker Hughes зазначили, що постійно стежили за ситуацією в Україні та прийняли рішення на початку цього тижня.

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Криза в Україні викликає серйозне занепокоєння, і ми рішуче підтримуємо дипломатичне рішення. Ми засуджуємо насильство, і наші серця говорять до людей і сімей постраждалих,

– сказав Лоренцо Сімонеллі, генеральний директор Baker Hughes.

Baker Hughes є нафтосервісною компанією, яка пропонує різні рішення: буріння свердловин, їх ремонт, дослідження, будівництво інфраструктури, обслуговування нафтопромислового обладнання тощо.

Велика четвірка

На жаль, зупинка інвестицій – не є повноцінним виходом компанії з ринку агресора. Інший нафтосервісний гігант Schlumberger теж лише припинив інвестиції в країну-агресорку. А Halliburton повністю припинив свою діяльність в Росії. Жодного кроку поки що не зробила компанія Weatherford International.

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