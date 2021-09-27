Стартап планують оцінити приблизно у 20 мільярдів доларів. Кінцеві умови договору щодо злиття двох компаній поки що не оприлюднили.

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Що відомо про автовиробника Polestar

Polestar заснували ще у 1996 році як звичайну гоночну команду. У 2015 бренд викупила Volvo, заявивши у 2017 році, що відтепер там займатимуться виробництвом високоякісних електромобілів.

Головний офіс компанії розташований у шведському місті Гетеборг, а їх автомобілі є прямими конкурентами Tesla та Lucid Motors, зокрема електричний позашляховик Polestar 3, який планують випустити вже у наступному році.

У березні цього року компанія почала виробництво автомобіля Polestar 2 на заводі Geely у китайському місті Луцяо. Polestar 3 планують виробляти на заводі Volvo у Риджвіллі, штат Південна Кароліна, щоб зменшити вартість авто шляхом зниження витрат на експорт.

Шведські електромобілі Polestar / Фото Polestar