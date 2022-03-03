SAP зупинив бізнес в Росії

"Як і весь інший світ, ми з жахом спостерігаємо за війною в Україні і найрішучішим чином засуджуємо вторгнення. Такий нелюдський і невиправданий вчинок є посяганням на демократію і людяність. Його наслідки зачіпають всіх нас", – заявив генеральний директор SAP SE Крістіан Кляйн.

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SAP виділив гуманітарну допомогу Україні

Також IT-компанія виділила початковий 1 мільйон євро на гуманітарну допомогу народу України та працює з національними організаціями Червоного Хреста, Агентством ООН у справах біженців та іншими організаціями, пропонуючи свої технології для підтримки їх зусиль.

У SAP зауважили, що їх програмні рішення можуть допомогти організаціям реєструвати біженців, координувати роботу волонтерів і закуповувати Гуманітарні товари.

Крім того, ми працюємо з Qualtrics, щоб дати можливість організаціям і регіональним органам влади підбирати житло для нужденних… Ми також запропонували переобладнати наші офісні приміщення по всій Європі в складські приміщення і житло для біженців,

– розповіли в SAP.

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