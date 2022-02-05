За словами міського голови, на цей час місто ще не прийняло остаточного рішення з цього питання. Ба більше – місцевій владі не подавали жодних офіційних запитів на проведення таких робіт.

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Чи дасть місто дозвіл на тимчасовий демонтаж історичної пам'ятки

Мер Роттердаму наголосив, що місто спершу має розібратись із конкретними фактами, у тому числі щодо можливого пошкодження історичного моста у разі демонтажу і гарантії покриття витрат на проведення таких робіт з боку ініціаторів.

Питання у тому, чи не завдасть це (тимчасовий демонтаж моста – ред. 24 канал) економічної, технічної і морської шкоди нашому місту. Також хотілось би знати, як покриватимуться витрати. Лише після цього ми зможемо оголосити остаточне рішення,

– заявив міський голова Роттердаму.

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