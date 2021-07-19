Шахрайство процвітає у соцмережах: "Ілони Маски" видурили понад 80 мільйонів доларів

З жовтня 2020 року користувачі соцмереж повідомили про втрату понад 80 мільйонів доларів США в результаті шахрайства з криптовалютними інвестиціями. Що у понад десять разів перебільшує невтішну статистику минулого року, згідно з даними нового звіту Федеральної торгової комісії (FTC) США.

У новому огляді даних щодо захисту прав споживачів FTC аналізує зміст майже 7000 повідомлень, отриманих від споживачів про шахрайства за останній квартал 2020 року і перший квартал 2021 року. Середня сума, яку споживачі заявляли як втрачену в результаті шахрайства, склала 1900 доларів США.

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Шахраї вивчають людську психологію, і або змушують вас натиснути на посилання в електронному листі або пропонують "безплатні" речі в соціальних мережах. Використання імені Ілона Маска в аферах, для того аби привернути увагу наївних користувачів, стало дуже популярною стратегією аферистів у соцмережах.

"Ілони Маски" процвітають у соцмережах

Повірте, Ілон Маск не збирається пропонувати вам безплатні годинники або безплатні біткойни у твітері – але це завжди готові зробити шахраї.

Ілон Маск – дуже популярна фігура для шахраїв і спамерів в соціальних мережах. Прикріпіть його ім'я до чогось, до чого він не має ніякого відношення, і подивіться, як це повідомлення масово пошириться,

– йдеться в повідомленні компанії Malwarebytes Labs.

В цілому, із жовтня 2020 року користувачі повідомили про втрату понад 2 мільйони доларів тільки від "діяльності" шахраїв, що вдають себе за Ілона Маска.

Один із прикладів шахрайської діяльності / Фото твітер

Шахрайство із криптовалютами у тренді

Шахрайство із криптовалютними інвестиціями набуває різних форм, іноді пропонуючи інвестиційні "поради" або "секрети" на онлайн-дошках оголошень, які приводять людей на фіктивні інвестиційні сайти.

Інша поширена форма шахрайства включає обіцянку, що знаменитість, пов'язана з криптовалютами, примножить будь-яку криптовалюту, яку ви відправите на її гаманець, і відправить її назад.

Користувачі у віці від 20 до 49 років у п'ять разів частіше потрапляли "на гачок" аферистів, ніж інші вікові групи. Понад половина втрат від інвестиційних афер були пов'язані із криптовалютою.

Найбільше криптовалютне шахрайство 2021 року

У фейковому конкурсі від імені Ілона Маска учасникам пропонували відправити до 20 біткойнів (на той час понад 1 мільйон доларів), для подвоєння власних коштів. Мешканець одного з міст Великої Британії відправив шахраям 10 біткойнів, за кілька секунд втративши понад півмільйона доларів США.

Шахрайське повідомлення, яке призвело до найбільшої криптовалютної втрати у 2021 році / Фото Bleepingcomputer

Це була найбільша сума, втрачена під час однієї трансакції, за даними компанії Whale Alert, що відстежує криптовалютні трансакції.

Продаж товарів за "0 доларів"

Однією із популярних шахрайських схем у мережі є "продаж" товарів за 0 доларів,

– повідомляє Malwarebytes.

Шахраї хочуть отримати Вашу електронну адресу та інформацію про кредитну картку, щоб відправити вам "безплатний" товар, проте вам слід уникати відповідей на подібного роду повідомлення в соціальних мережах. Те ж саме стосується рекламних акцій, які пропонують знайомі вам акаунти або навіть перевірені акаунти. Завжди є шанс, що їх було зламано.

Головна ціль цієї афери – обійти виявлення спаму. Gmail і Outlook, наприклад, виявляють більшість шахрайських листів і спаму, тому шахраям буває непросто пройти через ці фільтри, встановлені Google і Microsoft відповідно.

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Різкий зріст шахрайства у соцмережах

Шахраї за перші три місяці 2020 року "заробили" майже 18 мільйонів доларів, одразу побивши рекорд минулого року. Торік за 12 місяців було зафіксовано лише 16 мільйонів доларів втрат від шахрайства у соцмережах

На жаль, шахраям вдається все частіше успішно створювати акаунти в соціальних мережах і видавати себе за відомих осіб.