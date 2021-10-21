Близько 96 тисяч людей поскаржилися, що стали жертвами шахраїв, які назвалися працівниками Amazon. Це близько 35% усіх скарг споживачів щодо шахраїв, які видають себе за представників певного бізнесу. Для порівняння у 6% випадках шахраї видавали себе за працівників Apple.

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Портрет жертви

За даними FTC, в середньому клієнт Amazon втратив 1000 доларів через дії шахраїв. Але здебільшого жертвами стали люди віком від 60 років. Їхня середня втрата – 1500 доларів. До того ж їх обманювали у 4 рази частіше, ніж молодь.

Як шахраї викрали гроші

У шахраїв були різні стратегії. Федеральна торгова комісія у своєму звіті навела кілька з них.

Підозріла активність в обліковому записі

Нібито представник компанії Amazon дзвонить до клієнта, щоб повідомити про підозрілу активність або непідтверджені покупки в його обліковому записі. Шахрай просить доступ до комп'ютера або телефону споживача, щоб "виправити" проблему та відшкодувати гроші клієнту. Тоді цей "представник Amazon" стверджує, що зробив завелике відшкодування і просить клієнта повернути різницю.

Подарункові карти

Шахраї кажуть людям купувати подарункові картки та надсилати фотографії номерів на звороті. Вони пояснюють, що такий спосіб оплати може зупинити хакерів, які нібито зламали обліковий запис клієнта. Але насправді, вони привласнюють подарункові картки.

Виграш

Інша стандратна схема шахраїв – текстові повідомлення. У них шахраї зазначають, що клієнт Amazon став переможцем у розіграші товарів. А все, що потрібно, – це дані картки, щоб оплатити доставку.

Іноді при пошуку номеру телефону Amazon, клієнти натрапляли на номер шахраїв і таким чином самі потрапляли у їхню пастку. Тож в FTC рекомендують користуваттся лише номером із офіційного сайту Amazon, а не з того, який видала пошукова система.

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