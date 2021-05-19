Шахраї, видаючи себе за Ілона Маска, видурили криптовалюти на 2 мільйони доларів

Загалом у США з жовтня 2020 року шахраї видурили криптовалюту вартістю понад 80 мільйонів доларів. Що цікаво, 2 мільйони з них їм вдалося отримати, вдаючи із себе засновника Tesla і SpaceX Ілона Маска.
Схеми шахраїв
Дуже часто недобросовісні люди виманюють гроші через вебсайти або додатки. Вони пропонують вигідно інвестувати у якусь справу.
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Також шахраї працюють на сайтах для знайомств. Там їм вдалося отримати майже 20% усіх привласнених грошей.
Також вони люблять отримувати криптовалюту через так звану благодійність. Вони нібито від імені знаменитостей просять перерахувати їм криптовалюту. Більшість людей ведуться на прохання, адже їм обіцяють "повернути в кілька разів більше".
Одним зі знаменитостей, якого обрали шахраї у 2020 році, було обличчя Ілона Маска.
Вони використовують твітер
Шахраї зламують підтверджені акаунти у твітері, на яких є знаменита синя галочка. У такий спосіб шахраї перетворюються на втілення знаменитостей.
Саме ці галочки допомагають змусити людей думати, що пропозиції щодо криптовалюти – законні.Цікаво! Ілон Маск висміяв власні бізнес-плани та назвав криптовалюту Dogecoin шахрайством. Це призвело його до великих проблем. Детальніше читайте тут.