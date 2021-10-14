Сформували світогляд: 8 книг, які радить прочитати Ілон Маск

За плечима в Ілона Маска вже кілька успішних компаній та стартапів, серед яких Tesla й SpaceX. Також він найбагатша людина світу зі статками в понад 200 мільярдів доларів.

Але попри свою зайнятість Ілон Маск знаходить час на читання книг. Адже певною мірою вони сформували його світогляд та дозволили йому стати тим, ким він є зараз.

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8 книг від Ілона Маска

"Від нуля до одиниці" Ганса Пітера Тіля

Цю книгу мусять прочитати ті, хто розглядає створення бізнесу. Автор розповідає, як розрахувати цінність стартапу, щоб знати чи його створювати. Як мінімізувати витрати? І все це на власному досвіді.

"Володар перснів" Джорджа Толкіна

Про це фентезі знає кожен – навіть той, хто не читав книгу та не бачив фільму. Ілон Маск же ж полюбляв читати фентезі – вони розширювали його світогляд та навіть допомагали зрозуміти свою роль у світі.

Герої книг, які я читав... завжди відчували обов'язок рятувати світ,

– сказав він в інтерв'ю The New Yorker.

"Путівник Галактикою" Дугласа Адамса

Це серія гумористичних науково-фантастичних романів, яку Маск прочитав ще підлітком у Південній Африці. Вона так вплинула на нього, що, коли мільярдер запустив у космос свій Tesla Roadster, він написав слова "Не панікуйте!" на лобовому склі. Ці ж слова були на обкладинках книг у її ранніх виданнях.

"Бенджамін Франклін" Волтера Айзексона

Бенджамін Франклін – один з "отців-засновників" США. А також видавець, меценат, винахідник, політик. Його біографію рекомендує почитати Ілон Маск. Адже мільярдер неодноразово називав Франкліна своїм героєм та успішним підприємцем, який почав з нічого.

"Ейнштейн. Життя і всесвіт генія" Волтера Айзексона

Ще одна біографія, написана Айзексоном, яку полюбив Ілон Маск, – про Альберта Ейнштейна. В інтерв'ю 2012 року Ілон Маск рекомендував цю книгу, як історію про людину, яка залишила глибокий слід у науці та історії людства.

Книга заснована на особистих листах Ейнштейна та досліджує, як він пройшов шлях від молодого розчарованого офіцера до лауреата Нобелівської премії.

"Фундація" Айзека Азімова

"Володар перснів" та "Фундація" виховали в Ілоні Маску ранній інтерес до наукової фантастики та фентезі. Серія книг "Фундація" розповідає про падіння вигаданої Галактичної імперії, яка складається з мільйонів планет, заселених людьми.

"Місяць – суворий господар" Роберта Гайнлайна

Цей науково-фантастичний роман розповідає про події у недалекому майбутньому, коли правопорушників з Землі відсилали на Місяць. Суспільство все зростало, а ресурсів меншало – через це назріла революція проти правителів на Місяці.

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"Життя 3.0. Доба штучного інтелекту" Макса Теґмарка

Автор аналізує, якими будуть економічні, правові, військові та соціальні наслідки появи штучного інтелекту. А також розповідає, як зробити ці наслідки корисними для людства. Ця тема вкрай близька Ілону Маску, який і сам займається дослідженням штучного інтелекту. Тож він рекомендує цю книгу як приклад, що штучний інтелект може бути корисним.