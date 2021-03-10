Успішніший за Netflix: у сервісу Disney+ вже понад 100 мільйонів передплатників

Стрімінговий сервіс Disney+ вражає успіхом. На нього підписались 100 мільйонів людей лише за 16 місяців його існування. Варто зазначити, що Netflix досягнув такої позначки лише через 3 роки після початку роботи.

Про шалений успіх розповів генеральний директор Disney Боб Чапек. Він назвав це величезним досягненням.

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Чапек наголосив, що така кількість передплатників надихнула компанію бути амбітнішими і значно збільшити інвестиції в розробку високоякісного контенту.

Спочатку у Disney+ була така мета – отримати 60 – 90 мільйонів передплатників до листопада 2024 року. Тепер компанія змінила свій прогноз – очікує, що Disney+ матиме від 230 до 260 мільйонів передплатників до 2024 року.

Що відомо про сервіс Disney+

У перший день роботи компанія зареєструвала 10 мільйонів передплатників, а до кінця першого кварталу – 26,5 мільйона.

Disney зробила свій стрімінговий сервіс саме для для сімейних фаворитів. Компанії вдалося відкрити сервіс всього через кілька місяців після того, як Disney сказав інвесторам, що планує більш активно просувати потокову передачу.

Вже у жовтні 2019 року компанія почала реструктурувати свої медіа та розважальні підрозділи, щоб більше зосередитися на Disney+.

Потоковий сервіс Disney випустив низку популярних серіалів з моменту свого запуску. Зокрема, 2 сезони "Мандалорця" і перший серіал Marvel "ВандаВіжн"