Мешканці та гості Кишинева отримали локалізований додаток, який працює за аналогічною українській системою. З його допомогою можна викликати авто, обравши клас та спосіб оплати.

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Uklon на ринку Молдови

Наразі компанія працює над збільшення кількості водіїв. Як і українські водії, вони працюють через додаток, у якому фільтрують замовлення по напрямку, вартості, класу автівки та бачать фінальну точку маршруту.

Що відомо про Uklon Український онлайн-сервіс перевезень, заснований 2009 року у Києві. Окрім столиці, в Україні веде діяльність у Дніпрі, Львові, Одесі та ще 23 містах. Компанія має понад 1 500 корпоративних клієнтів, а кількість працівників становить 400 осіб.

У компанії відзначають, що їхній головний конкурент на ринку Молдови – сервіс "Яндекс".

Для нас це водночас і велика радість, і непростий виклик! Це початок великого нового розділу міжнародної історії компанії,

– зазначив співзасновник сервісу Сергій Смусь.

До слова, у межах конференції IT Arena 2021 СЕО компанії розповідав, що запуск у Молдові – це тестова експансія. Uklon планує масштабуватись і в інші країни.

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