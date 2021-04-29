Секс-скандал у McDonald's: інвестори вимагають звільнити 2 керівників через погане розслідування

Група інвесторів McDonald's вимагає звільнення 2 членів правління компанії. Вони звинувачують їх у поганому розслідуванні "романтичного" скандалу зі Стівом Істербруком, який стався у 2019 році.

Інвестиційна група CtW та контролер Нью-Йорка Скотт Стрінгер створили лист. В ньому закликали голову McDonald's Енріке Ернандеса-молодшого та голову Комісійного комітету Річарда Ленні зняти з правління.

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Позиція інвесторів

Вони вважають саме цих 2 керівників найбільш відповідальними за помилкове та кероване розслідування правління ексгендиректора Стіва Істербрука.

У заяві щодо листа представник McDonald's заявив, що рада прагне "постійно оновлюватись", і що компанія повністю розслідує всі звинувачення у порушенні прав Істербруком.

Інвестори просять інших акціонерів McDonald's проголосувати проти членів правління, щоб висловити підтримку підзвітності директора та політиці нульової винагороди у випадках сексуальних порушень.

Секс-скандал у McDonald's: що відомо

Істербрук пішов у відставку після того, як правління почало розслідувати його стосунки із підлеглим у 2019 році.



Стів Істербрук / Фото clicklancashire

Істербрук пішов із компенсацією та виплатами на суму у понад 44 мільйони доларів, оскільки його звільнили "без причини".

Згідно з корпоративною етикою McDonald's, особисті стосунки між працівниками категорично заборонені.

У серпні 2020 року McDonald's подав до суду на Істербрука з вимогою повернути вихідну справу, стверджуючи, що подальше розслідування виявило сексуальні стосунки між колишнім генеральним директором та 3 іншими працівниками McDonald's, які Істербрук намагався приховати.